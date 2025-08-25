Dua Lipa : la chanteuse s’est rendue dans une prison pour femmes pour participer à un club de lecture

Férue de littérature, la chanteuse Dua Lipa a participé à un club de lecture dans une prison pour femmes, au Royaume-Uni. Elle a présenté le livre «Shuggie Bain», de Douglas Stuart.

Une expérience littéraire pour le moins inhabituelle. Quand elle n’est pas sur scène avec un micro, Dua Lipa a un livre entre les mains. Âgée de 30 ans, la star britannique d'origine albanaise est en effet passionnée de littérature, ce qui lui a valu d’être invitée à participer au programme Books Unlocked.

Mis en place en 2012 par la Booker Prize Foundation et l’association National Literacy Trust, il vise à rendre la lecture et la littérature plus accessibles aux personnes incarcérées. L’interprète des tubes «Love Again» et «Levitating» a donc soutenu cette initiative en se rendant dans un établissement pénitentiaire pour femmes basé au Royaume-Uni.

«La lecture vous ouvre au monde»

Lors de sa venue, c’est «Shuggie Bain» (éd. Globe), de l'Ecossais Douglas Stuart, qui était à l’honneur dans le club de lecture carcéral. Un livre que la reine de la pop affectionne tout particulièrement. Elle l’avait en effet conseillé à ses fans sur son club de lecture, lancé via sa newsletter «Service 95».

©Capture d'écran Instagram/douglas_stuart

Lauréat du Booker Prize 2020, prestigieux prix littéraire britannique, cet ouvrage en partie autobiographique se situe dans le Glasgow des années 1980 et relate l’histoire d'un garçon qui protège sa mère alcoolique.

«Il y avait une dame d’environ 52 ans qui m’a dit : ‘Peut-être que si j’avais lu des livres plus tôt dans ma vie, je ne serais pas ici, parce que lire des livres m’a vraiment fait comprendre les gens, les humains et les émotions’», a-t-elle dans une interview au magazine féminin Harper’s Bazaar, et pour lequel elle a posé.

«La lecture vous ouvre au monde. Et elle le rend tellement plus petit», a ajouté la chanteuse aux 88 millions d'abonnés.