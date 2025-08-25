Will Smith accusé d'avoir utilisé l'IA pour des vidéos devenues embarrassantes

Le comédien et rappeur Will Smith a été accusé d'avoir recouru à l'intelligence artificielle pour générer des foules enthousiastes lors de sa tournée estivale en cours dans sa dernière vidéo sur YouTube.

En pleine tournée, intitulé «Based on a True Story», à Scarborough (Royaume-uni), Will Smith a partagé une vidéo sur YouTube dimanche 24 août qui a suscité la controverse. En effet, les internautes l'ont accusé d'avoir utilisé l'intelligence artificielle pour créer des images de fans en larmes et brandissant des pancartes artisanales.

Dans ce clip, intitulé : «Ce que je préfère dans cette tournée, c'est de vous voir tous de près. Merci de m'avoir vue aussi», certains spectateurs apparaissent avec des visages flous ou déformés, d'autres semblent avoir des mains étranges, parfois avec six doigts.

Dans les commentaires, les internautes l'ont vivement critiqué pour avoir utilisé une «fausse foule générée par IA». «Imaginez être aussi riche et célèbre et devoir utiliser des images de foules filmées par l'IA… C'est tragique, mec», a déclaré un utilisateur, tandis qu'un autre a commenté : «Je ne veux pas être ce type, mais on voit beaucoup de gens dans la foule avec six doigts ou plus, les yeux tachés, les visages déformés. Cela prouve que certains clips (enfin, presque tous ceux qui montrent le public) sont générés par l'IA».

L'IA au cœur de la controverse

L'IA reste un sujet controversé dans l'industrie musicale, avec des artistes réclamant une meilleure protection de leurs œuvres, tandis que d'autres sont critiqués pour y avoir recours. Plus tôt ce mois-ci, c'est le rockeur anglais Rod Stewart qui a été blâmé pour un hommage jugé «irrespectueux» à Ozzy Osbourne lors d'un concert.

Lors d'une performance en Géorgie le 1er août, le chanteur a dédié son titre «Forever Young» à star de Black Sabbath, décédé en juillet à 76 ans. Pendant l'interprétation, des images créées par intelligence artificielle étaient projetées, montrant le défunt musicien prenant des selfies avec d'autres célébrités disparues, notamment Tina Turner, Prince, Bob Marley, Michael Jackson et Kurt Cobain.

Rod Stewart pays tribute to Ozzy Osbourne by displaying AI-generated images of Ozzy taking selfies with dead celebrities in heaven ❤️ pic.twitter.com/N8Mqs6BLdk — 🎸 Rock History 🎸 (@historyrock_) August 5, 2025

Will Smith a sorti son premier album en deux décennies, «Based on a True Story», en mars dernier. Sa tournée au Royaume-Uni se poursuit ce lundi à Cardiff, avant Manchester, Londres et Wolverhampton.