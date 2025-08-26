Britney Spears qualifie son mariage avec Sam Asghari de «fausse distraction» pour faire face à l’éloignement de ses enfants

Britney Spears a eu des mots durs sur son mariage avec Sam Asghari, considérant qu’il avait été une distraction à une période difficile de sa vie.

Un mariage pour oublier ? Dans une publication partagée sur Instagram ce week-end, Britney Spears, 43 ans, a eu la dent dure sur son mariage avec Sam Asghari, 31 ans. Alors que la pop star a évoqué dans un message supprimé depuis, la difficulté d’avoir été coupée de ses enfants pendant plusieurs années, elle a laissé entendre que son mariage avec Sam Asghari avait été une «fausse distraction» pour supporter cette situation.

En 2022, ses deux fils, Sean Preston et Jayden James, aujourd'hui respectivement âgés de 19 et 18 ans et fruits de son union avec Kevin Federline, avaient décidé de prendre leurs distances. Les années les plus difficiles de ma vie ont été celles où mes deux fils ont été absents pendant trois ans...», a ainsi noté la chanteuse citée par le Daily Mail.

«J'étais coupée de toute communication téléphonique ou par SMS, et je me souviens avoir été sous le choc. Mon secret pour survivre était le déni et beaucoup de larmes», poursuit-elle avant d’ajouter : «C'est étrange, Sam et moi étions mariés, mais cela ressemblait presque à une fausse distraction pour m'aider à faire face... ».

Sam Asghari réagi à ses propos

Une déclaration à laquelle Sam Asghari a réagi avec philosophie. Sans rancœur, il a déclaré au magazine People, par l’entremise de son agent de BAC Talent que leur «mariage était très réel pour (lui) ».

«Il a peut-être été court, mais nous avons été ensemble pendant sept ans. J'étais amoureux d'elle, je l'aimerai toujours et je lui souhaite le meilleur», a-t-il conclu.

Pour rappel, Britney Spears et Sam Asghari ont officialisé leur relation en 2017. Ils se sont mariés en juin 2022 avant de divorcer quatorze mois plus tard. Les enfants de Britney Spears n’avaient pas assisté à leur union. Depuis les deux garçons ont renoué avec leur mère. En juin 2024, l'avocat de son ex-mari Kevin Federline, avait annoncé que la chanteuse et ses deux fils étaient en voie de réconciliation.