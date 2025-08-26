Claudia Schiffer célèbre ses 55 ans en maillot de bain au bord d’une piscine

L’ancien top model Claudia Schiffer a posté une série de clichés d’elle en maillot de bain au bord d’une piscine lors de ses vacances en Grèce pour célébrer ses 55 ans.

Toujours resplendissante. Claudia Schiffer a tenu à fêter son 55e anniversaire avec ses fans en postant plusieurs photographies d’elle en maillot de bain, au bord d’une piscine, sur son compte Instagram. «55 aujourd’hui, tellement de chance de passer un bon et sain anniversaire», a écrit en légende l’ancien top model actuellement en vacances en Grèce.

Claudia Schiffer a profité de l’opportunité pour mettre en avant quelques accessoires de Rhode, la marque beauté d’Hailey Bieber dont elle est une des ambassadrices. La veille, l’ex-star des podiums des années 1990 avait partagé des clichés d’elle profitant du soleil dans une petite robe verte menthe et des sandales dorées, ainsi qu’un sac tressé de la marque Chloe. «La Grèce est tout simplement belle», avait-elle commenté.

Cela fait plusieurs années que Claudia Schiffer a pris l’habitude de fêter son anniversaire en Grèce, à la fin de l’été. Mariée depuis plus de 20 ans au réalisateur britannique Matthew Vaughn (X-Men : le commencement, Rocketman, etc.), et mère de trois enfants, l’ex-top model avait fait sensation en apparaissant notamment dans le film «Love Actually» en 2003 dans une scène avec Liam Neeson.