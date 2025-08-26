Jacob Elordi : Olivia Jade Gianulli avoue suivre une thérapie depuis sa rupture avec le comédien

C’est dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube qu’Olivia Jade Gianulli s’est confiée sur sa séparation avec Jacob Elordi, avouant notamment avoir suivi une thérapie afin de l’aider à surmonter cette épreuve.

Oser demander de l’aide. Début août, après plus de quatre ans de relation, la presse people se faisait l’écho de la rupture entre Jacob Elordi et l’influenceuse Olivia Jade Gianulli - fille de la comédienne Lori Loughlin de la série «La Fête à la maison» - après quatre ans de relation. La jeune femme de 25 ans vient de publier une vidéo dans laquelle elle se confie sur les difficultés qu’elle a eu au cours de cette période de transition, et le besoin qu’elle a ressenti de suivre une thérapie pour l’accompagner.

«Je pense que l'été est décrit comme étant un ou deux mois insouciants et parfaits, et je suis ici pour vous rappeler qu'il est tout à fait normal que vous vous sentiez un peu triste ou un peu nerveuse pendant les grands changements ou les transitions saisonnières ou quoi que ce soit d'autre», a-t-elle expliqué dans son vlog publié dimanche dernier sur sa chaîne YouTube. Olivia Jade Gianulli révèle suivre régulièrement une thérapie pour l’aider à «naviguer» les périodes compliquées de son existence, ce qui lui a permis «de voir les choses sous un nouveau jour» et de lui donner «une nouvelle perspective» sur la vie.

En couple depuis 2021 avec Jacob Elordi avant leur récente séparation, Olivia Jade Gianulli s’apprête à déménager de Los Angeles à New York après avoir passé son été à Paris. L’influenceuse a confié son appréhension face à cette situation, pointant du doigt le fait de n’avoir jamais quitté le cocon familial jusqu’alors. «Je pense que même si déménager est un moment très excitant et heureux, cela engendre certainement un peu de stress, simplement parce que le changement est toujours un peu éprouvant pour les nerfs», a-t-elle souligné.