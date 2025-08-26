Le rappeur Little Nas X inculpé pour avoir agressé un policier lors de son arrestation

À la suite de sa comparution devant le tribunal de Los Angeles, lundi 25 août, le rappeur Little Nas X a été inculpé de quatre délits, dont une agression sur un agent de police lors de son arrestation la semaine dernière alors qu’il déambulait nu en pleine rue.

Un procès à venir. Présenté pour une première comparution devant le tribunal après son arrestation entièrement nu dans les rues de Los Angeles jeudi dernier, le rappeur Little Nas X a été inculpé de quatre délits, dont une agression sur un agent de police. Le rappeur, qui a passé le week-end en détention, a vu sa caution être fixée à 75.000 dollars. Il est reparti libre du tribunal, sa prochaine comparution ayant été fixée au 15 septembre. L’interprète du tube «Old Town Road» a plaidé non coupable des faits qui lui sont reprochés.

Dans des vidéos publiées par le site américain TMZ, Little Nas X se promènait entièrement nu dans les rues de Los Angeles, sur le Ventura Boulevard, vers 6h du matin avant que des agents de police ne soient appelés pour l’appréhender, le rappeur faisant preuve d’un comportement imprévisible. «À leur arrivée, le suspect s'est rué sur les agents. Il a été placé en garde à vue et emmené à l'hôpital pour une possible overdose, puis arrêté pour avoir agressé un agent de police», avait précisé un porte-parole de la police de Los Angeles à l’AFP au moment de son arrestation.

De son vrai nom Montero Hill, le chanteur risque désormais de se voir infliger une peine de plusieurs années de prison pour avoir agressé au moins un agent de police, résister à son arrestation, ce qui aurait entraîné des blessures pour trois policiers. «Je pense qu’il comprend que les gens se font du souci pour lui à l’heure qu’il est. Vous savez, se retrouver enfermé dans une cellule n’est pas une expérience agréable, et je pense que c’est le moment où il faut réaliser la nécessité d’expliquer ce qui s’est passé», a confié l’avocat du rappeur.