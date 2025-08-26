L’humoriste américain Reggie Carroll tué par balle à l'âge de 52 ans

L’humoriste américain Reggie Carroll a perdu la vie à l’âge de 52 ans. Il a été abattu en pleine rue à Southhaven, dans l’État du Mississippi. Un suspect a été placé en garde à vue.

Le monde du stand-up est en deuil. Ce mercredi, l’humoriste américain Reggie Carroll, surnommé le «roi de la comédie», est décédé à l'âge de 52 ans. L’artiste a été tué par balle, rapporte plusieurs médias américains, dont TMZ. Alertée pour une fusillade, la police locale est rapidement arrivée sur les lieux.

Malgré les soins prodigués, le quinquagénaire a succombé à ses blessures. La police a indiqué dans un communiqué qu’un individu a été placé en garde à vue. «Il a été accusé du meurtre de Reginald Carroll. Nos pensées accompagnent la famille de M. Carroll», est-il écrit.

Depuis cette triste annonce, les hommages se sont multipliés sur les réseaux sociaux. Jonathan Carroll, le frère de l’artiste, a d’ailleurs pris la plume sur son compte Facebook pour remercier toutes les personnes «qui ont exprimé leurs condoléances suite au décès de Reggie Carroll, votre soutien nous a beaucoup touchés, merci beaucoup», a-t-il écrit.

Habitué du Club Mobtown Comedy, à Baltimore, où il a été l’un des premiers à fouler la scène et où il continuait à se produire régulièrement, Reggie Carroll avait par ailleurs décroché quelques rôles pour le petit écran.

Il était notamment apparu dans la série de variété «Showtime at the Apollo» ainsi que dans la sitcom «Les Parkers». En 2023, il avait lancé son propre programme humoristique, intitulé «Knockout Kings of Comedy».