Zoë Kravitz, en couple avec Harry Styles ?

Près d’un an après sa séparation d’avec l’acteur Channing Tatum, Zoë Kravitz a été aperçue pour la seconde fois très proche du chanteur Harry Styles.

Une romance qui se confirme ? Alors que la rumeur d’une relation entre l’actrice et réalisatrice Zoë Kravitz, 36 ans, et le chanteur britannique Harry Styles, 31 ans, a enflé ces derniers jours après que les deux stars ont été aperçues ce dimanche bras dessus bras dessous à Rome, elle pourrait bien se confirmer.

Selon le Sun, le couple aurait déjà été vu en train de s’embrasser dans un restaurant londonien de Soho mardi 19 août dernier, à l’issue de la première du nouveau film de l’actrice «Caught Stealing», à Leicester Square. «Harry et Zoë étaient cachés dans un coin chez Rita's et s'embrassaient comme des adolescents. Ils semblaient vraiment amoureux l'un de l'autre et ne semblaient pas se soucier que quelqu'un les voie s'embrasser», a déclaré une source au journal.

Le couple aperçu dans les rues de Rome

Un rendez-vous intervenu donc quelques jours avant que les deux personnalités ne soient filmées, marchant dans les rues de Rome, laissant entendre que les deux stars ont décidé de passer du temps ensemble. C’est ce qu’a par ailleurs confirmé une source au magazine People assurant à propos du chanteur Harry Styles : «Il passe du temps avec elle pendant qu'elle fait la promotion de son film».

Un hypothétique début de romance à suivre alors que ces dernières années, Zoë Kravitz a partagé la vie de l’acteur Channing Tatum. Le couple avait annoncé leurs fiançailles à l’automne 2023, avant de finalement décider de se séparer en octobre 2024, après trois ans de relation. La fille de Lenny Kravitz a également été mariée près de deux ans à l’acteur Karl Glusman entre juin 2019 et décembre 2020, avant de finalement divorcer après quatre ans de vie commune.

De son côté, Harry Styles a dernièrement entretenu une relation avec l’actrice Taylor Russell («Bones and All») entre 2023 et 2024, après avoir été en couple avec la réalisatrice et actrice Olivia Wilde de 2021 à 2022.