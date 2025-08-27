Lamine Yamal : qui est Nicki Nicole, la petite amie de la star du FC Barcelone ?

Alors que la rumeur circulait depuis plusieurs semaines, la star du FC Barcelone Lamine Yamal vient d’officialiser sa relation avec la chanteuse argentine Nicki Nicole à l’occasion du 25e anniversaire de la jeune femme.

C’est officiel ! Lamine Yamal a confirmé sa relation avec la chanteuse argentine Nicki Nicole sur Instagram en postant un cliché les montrant ensemble au moment de célébrer le 25e anniversaire de la jeune femme, lundi 25 août. Une publication partagée en story par cette dernière, accompagnée de cinq cœurs enflammés.

© capture Instagram @LamineYamal

© capture d'écran Instagram @NickiNicole

De son vrai nom Nicole Denise Cucco, l’artiste argentine, suivie par près de 40 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, a commencé à faire la Une de la presse people dès le mois de juillet après avoir été aperçue à plusieurs reprises en compagnie de la star du FC Barcelone de 18 ans, notamment lors de la fête d’anniversaire du joueur de football.

Née en 2000 à Rosario, en Argentine, Nicki Nicole a réussi à lancer sa carrière de chanteuse grâce au succès de ses tubes «Wapo Traketero», sorti en 2019 sur sa chaîne YouTube, «Colocao» ou encore «Mamichula». «Depuis toute petite, je chantais à la maison avec ma famille, dans la cuisine, partout où je pouvais. J'avais un manche à balai qui me servait de micro pour chanter devant les gens. Ma famille m'a toujours soutenue depuis mes débuts à l’époque où je chantais dans la cuisine, jusqu'à ce que je décide de me consacrer à la musique», avait-elle déclaré à Wonderland Magazine en juillet 2023.

Avant d’être en couple avec Lamine Yamal, Nicki Nicole a entretenu une relation avec le rappeur mexicain Peso Pluma rencontré sur le remix de la chanson «Por Las Noches» en février 2023. Le couple avait officialisé sa relation en novembre de la même année, avant d’apparaître main dans la main sur le tapis rouge des Latin Grammy Awards. Ils se sont séparés en février 2024 après une infidélité du rappeur.