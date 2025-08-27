«Le langage disparaît» : l'épouse de Bruce Willis donne de tristes nouvelles de l'acteur

L’épouse de Bruce Willis, Emma Heming, a confié que l’acteur était en train de perdre l'usage du langage, en raison de la démence fronto-temporale dont il est atteint depuis 2023.

Une triste nouvelle. A l’occasion d’une interview accordée à ABC News, Emma Heming a donné des nouvelles de son époux, Bruce Willis. L’ex-mannequin de 47 ans a évoqué sans filtre l’état de santé de la star de 70 ans, diagnostiquée en 2023 de démence fronto-temporale. Une maladie qui n’affecte pas ses capacités physiques mais à un lourd impact sur ses capacités cognitives, a expliqué Emma Heming.

«Bruce est en très bonne santé dans l'ensemble, vous savez», a expliqué son épouse depuis 2009, avant d’ajouter émue : «C'est juste son cerveau qui le lâche…». Et de confier ensuite la terrible situation à laquelle le comédien doit faire face. «Le langage est en train de disparaître», poursuit-elle. Pas question pour autant pour sa femme et sa famille de ne plus communiquer avec la star du «Cinquième élément».

Sa famille s’adapte

«Mais vous savez, nous avons appris à nous adapter. Nous avons trouvé un moyen de communiquer avec lui, qui est juste... différent», a souligné Emma Heming. «Est-ce qu’il y a des jours où il est à nouveau Bruce ?», demande alors la journaliste Diane Sawyer.

«Pas des jours, mais des moments», témoigne Emma Heming, évoquant l’emblématique rire de Bruce Willis. «Il a un rire si chaleureux. Et parfois, on voit cette étincelle dans ses yeux, ou ce sourire en coin, et je me sens transportée. Mais c'est difficile à voir, car ces moments apparaissent et disparaissent aussi vite.», conclut avec beaucoup d'émotion la quadragénaire, qui partage deux filles avec l’acteur, déjà père de trois autres filles issues de son précédent mariage avec Demi Moore.

La famille de Bruce Willis avait annoncé en mars 2022 que la star mettait un terme à sa carrière après avoir été diagnostiquée comme souffrant d'aphasie. En février 2023, ses proches avaient annoncé que les troubles de la star avaient évolué et qu'il était atteint d'une forme de démence rare.