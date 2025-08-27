Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

«Le langage disparaît» : l'épouse de Bruce Willis donne de tristes nouvelles de l'acteur

Bruce Willis et Emma Heming, ici en 2019, sont mariés depuis 2009. [Jamie McCarthy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP]
Par CNEWS
Publié le

L’épouse de Bruce Willis, Emma Heming, a confié que l’acteur était en train de perdre l'usage du langage, en raison de la démence fronto-temporale dont il est atteint depuis 2023. 

Une triste nouvelle. A l’occasion d’une interview accordée à ABC News, Emma Heming a donné des nouvelles de son époux, Bruce Willis. L’ex-mannequin de 47 ans a évoqué sans filtre l’état de santé de la star de 70 ans, diagnostiquée en 2023 de démence fronto-temporale. Une maladie qui n’affecte pas ses capacités physiques mais à un lourd impact sur ses capacités cognitives, a expliqué Emma Heming.  

«Bruce est en très bonne santé dans l'ensemble, vous savez», a expliqué son épouse depuis 2009, avant d’ajouter émue : «C'est juste son cerveau qui le lâche…». Et de confier ensuite la terrible situation à laquelle le comédien doit faire face. «Le langage est en train de disparaître», poursuit-elle. Pas question pour autant pour sa femme et sa famille de ne plus communiquer avec la star du «Cinquième élément». 

Sa famille s’adapte

«Mais vous savez, nous avons appris à nous adapter. Nous avons trouvé un moyen de communiquer avec lui, qui est juste... différent», a souligné Emma Heming. «Est-ce qu’il y a des jours où il est à nouveau Bruce ?», demande alors la journaliste Diane Sawyer. 

«Pas des jours, mais des moments», témoigne Emma Heming, évoquant l’emblématique rire de Bruce Willis. «Il a un rire si chaleureux. Et parfois, on voit cette étincelle dans ses yeux, ou ce sourire en coin, et je me sens transportée. Mais c'est difficile à voir, car ces moments apparaissent et disparaissent aussi vite.», conclut avec beaucoup d'émotion la quadragénaire, qui partage deux filles avec l’acteur, déjà père de trois autres filles issues de son précédent mariage avec Demi Moore

Sur le même sujet Bruce Willis : accusée de partager des photos de son père dans un état «vulnérable», Tallulah Willis répond aux critiques Lire

La famille de Bruce Willis avait annoncé en mars 2022 que la star mettait un terme à sa carrière après avoir été diagnostiquée comme souffrant d'aphasie. En février 2023, ses proches avaient annoncé que les troubles de la star avaient évolué et qu'il était atteint d'une forme de démence rare.

Bruce WilliscultureDemi Moore

À suivre aussi

Bruce Willis : accusée de partager des photos de son père dans un état «vulnérable», Tallulah Willis répond aux critiques
Bruce Willis atteint de démence : sa fille donne de ses nouvelles dans un message bouleversant
Bruce Willis : sa femme révèle dans un livre comment l'acteur a caché sa maladie

Ailleurs sur le web

Dernières actualités