Gordon Ramsay : pourquoi le chef britannique apparaît-il avec une cicatrice sous l'oreille ?

Sur les réseaux sociaux, le chef cuisinier britannique Gordon Ramsay a révélé avoir été opéré d’un cancer de la peau. Il en a profité pour faire de la prévention.

C’est une balafre qui ne passe pas inaperçue. Dans une publication mise en ligne ce samedi 30 août sur son compte Instagram, le chef britannique Gordon Ramsay se dévoile de profil avec un pansement qui cache une cicatrice et des points de suture sous son oreille gauche.

Avec son humour grinçant qui le caractérise, l’homme médiatique de 58 ans explique en légende qu’il ne s’agit pas d’un «lifting du visage, sinon il aurait demandé un remboursement».

En effet, le geste chirurgical qu’a subi Gordon Ramsay n’a rien d’une coquetterie. La star de 58 ans a révélé que les médecins lui avaient récemment retiré un carcinome basocellulaire qui n’est autre qu’une forme agressive de cancer de la peau.

Celui qui avait déjà fait part, l’an dernier, de son grave accident de vélo alors qu’il ne portait pas de casque a tenu à remercier tout le personnel soignant et a rappelé à ses abonnés combien il était important de se protéger.

«Je suis très reconnaissant et touché par l’incroyable équipe de The Skin Associates et leur réactivité», a-t-il écrit avant de préciser : «N’oubliez pas votre crème solaire ce week-end».

L’organisation Cancer Research UK a, de son côté, apprécié que le chef use de sa notoriété pour faire de la prévention. «Merci de rappeler à quel point il est important de se protéger du soleil. Cherchez l’ombre, couvrez-vous et appliquez régulièrement de la crème solaire», a-t-elle indiqué.