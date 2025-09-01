Dylan Deschamps, le fils unique de Didier Deschamps, s’est marié à Nice

Dylan Deschamps, le fils unique de l’entraîneur Didier Deschamps, a épousé ce week-end Mathilde Cappelaere, sa compagne depuis huit ans.

Le plus beau «match» de leur vie. Ce samedi, Dylan Deschamps, fils unique du sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps, s’est uni pour la vie à sa compagne Mathilde Cappelaere, avec qui il est en couple depuis près de huit ans. Un an après leurs fiançailles, en septembre 2024, les tourtereaux se sont dit «oui» à Nice, au cours d’une cérémonie civile orchestrée par le maire de la ville en personne, Christian Estrosi.

Pour le grand jour, la mariée, férue de mode, a opté pour une élégante combinaison pantalon blanche, accompagnée d'une cape. En guise de bouquet, elle tenait une création ornée de perles.

Aujourd’hui, nous avons célébré l’union de Mathilde et Dylan, entourés de leurs familles et de leurs amis. Tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle vie à deux. Vive les mariés ! pic.twitter.com/e4kntgJVhA — Christian Estrosi (@cestrosi) August 30, 2025

Le jeune homme de 29 ans a mis la bague au doigt de sa bien-aimée sous le regard attendri de son père Didier Deschamps et de sa maman Claude, avec qui le champion du monde est marié depuis 1989. L’animateur Nagui et l'ex-star du football Marcel Desailly figuraient notamment sur la liste des invités.

Comme le rapporte «Paris Match», les jeunes mariés, qui se sont rencontrés en école de commerce, sur les bancs de l'Edhec Business School, ont ensuite fait leur entrée dans la salle de réception au rythme de la chanson «Freed From Desire», devenue l'hymne des Bleus.

Âgée de 26 ans, Mathilde Cappelaere est une femme d’affaires notamment connue pour avoir co-fondé l’entreprise Capp Travel & Experience, une conciergerie privée de luxe, ainsi que la marque Étincel Collection, spécialisée dans les accessoires de lithothérapie, une pratique qui utilise l’énergie des pierres et des cristaux pour soulager certains maux. De son côté, Dylan Deschamps s'est tourné vers la finance et travaille en tant qu'analyste.