Chloë Grace Moretz s'est mariée avec Kate Harrison, sa compagne de longue date

En couple depuis 2018, Chloë Grace Moretz et Kate Harrison se sont mariées, lundi 1er septembre, lors d’une cérémonie privée. Elles avaient annoncé leur fiançailles le jour du Nouvel An en janvier 2025 sur Instagram.

La célébration de l’amour. Chloë Grace Moretz a épousé sa partenaire de longue date, la photographe et top model Kate Harrison, ce lundi 1er septembre, lors d’une cérémonie privée, a confirmé le magazine Vogue. La comédienne aperçue dans «Kick-Ass» a posté une série de clichés et une vidéo d’elle dans sa robe de mariée créée par Nicolas Ghesquière, le directeur artistique de la marque Louis Vuitton, sur son compte Instragram.

«C'est tout à fait moi», a déclaré Chloë Grace Moretz à Vogue à propos de sa tenue. «Je n'avais jamais vraiment imaginé une robe de mariée en grandissant, alors quand on a commencé à discuter de ce à quoi elle ressemblerait, je savais que je ferais quelque chose de non traditionnel, que je ne porterais pas de blanc, que je créerais une ambiance différente, et je pense que c'est vraiment le cas», a-t-elle ajouté.

En couple avec Kate Harrison depuis 2018, Chloë Grace Moretz avait fait son coming out en novembre dernier. Deux mois après, le jour du Nouvel An, les deux femmes confirmaient leurs fiançailles via leur compte Instagram. «Cela fait presque sept ans que nous sommes ensemble et nous nous sommes fait cette promesse d'une manière nouvelle, en échangeant ces vœux. Je pense qu'il est important de continuer à nous choisir chaque jour», a souligné la comédienne de 28 ans à Vogue.