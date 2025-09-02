«Ne m'associez pas à Palmade ou Dechavanne» : Matthieu Delormeau se confie sur sa consommation de drogue

Matthieu Delormeau a fait une apparition surprise sur le plateau de l’émission «Tout beau, tout neuf» de Cyril Hanouna sur W9 pour se confier sur sa consommation de drogue et les deux années de descente aux enfers qu’il vient de connaître.

Un homme changé. Les téléspectateurs venus découvrir la nouvelle émission de Cyril Hanouna «Tout beau, tout neuf» sur W9, ce lundi 1er septembre, ont eu la surprise d’y retrouver Matthieu Delormeau, l’ancien chroniqueur de «Touche pas à mon poste» sur C8 qui avait quitté l’équipe de l’animateur en 2023. Depuis, il a été arrêté à deux reprises pour avoir tenté d’acheter de la cocaïne. Cyril Hanouna avait annoncé sa présence en plateau sur les réseaux sociaux quelques heures avant la première de son émission.

Marqué physiquement, et visiblement stressé, Matthieu Delormeau s’est confié librement aux téléspectateurs sur sa descente aux enfers ces deux dernières années. «Je te remercie. C'est très touchant de faire une entrée un peu star, alors que depuis deux ans, on m'a quand même plus vu dans les commissariats que dans cette position. (...). La seule chose que je veux vraiment faire, c'est de vous raconter tout dans le détail, parce que j'ai vécu la police, la justice, les gardes à vue, la prison, les cités, les dealers», a-t-il lancé.

«Je vais tout, tout te raconter sans pudeur. Juste pour deux raisons, la première c'est qu'on est sur une catastrophe. La drogue, je voudrais vraiment dire aux parents comment la repérer. (...) La deuxième c'est qu'il y a des gens qui ont vécu ce que j'ai vécu et qui regardent la télévision et qui pensent que c'est la fin», a-t-il continué. «J'aimerais juste vous dire que l'addiction première dans les cures de drogue c'est l'alcool. En deux, c'est pas la cocaïne, c'est le cannabis. Cela fait des ravages entre 10 et 16 ans, ça te brûle les neurones», a-t-il ajouté, confiant que, pendant un moment, il avait songé à la mort.

Matthieu Delormeau a tenu à préciser qu’il ne souhaitait être associé «à Palmade ou Dechavanne». «Pendant les années où j'ai fait des bêtises, je n'ai jamais mis quelqu'un d'autre en danger que moi. Le seul que j'ai détruit, c'est moi», a-t-il expliqué. À l’écoute de son ancien chroniqueur, Cyril Hanouna lui a annoncé qu’il souhaitait l’intégrer dans l’équipe de «Tout beau, tout neuf». Matthieu Delormeau sera présent en plateau dès ce mardi 2 septembre.