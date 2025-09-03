Cardi B acquittée à son procès pour agression d'une agente de sécurité

Cardi B a été innocentée ce mardi par un jury de Los Angeles. La rappeuse était poursuivie pour agression. La plaignante réclamait 24 millions de dollars.

La justice a tranché. Un jury de Los Angeles a ce mardi blanchi Cardi B des accusations portées contre elle par une agente de sécurité qui la poursuivait pour agression et lui réclamait 24 millions de dollars (20,4 millions d’euros).

Emani Ellis avait affirmé que la rappeuse américaine lui avait coupé la joue avec un ongle de 7,5 cm et lui avait craché dessus devant le cabinet d'un obstétricien en 2018. A l’époque l’artiste n’avait pas encore annoncé publiquement qu’elle était enceinte de son premier enfant et le cabinet avait fermé ses portes au public pour l’accueillir en toute discrétion.

Cardi B a déclaré au tribunal que l’agente l'avait suivie et filmée avec son téléphone, sans lui laisser d'espace ni d'intimité. Elle a reconnu que s’en était suivie une vive discussion ponctuée d’injures entre elles, mais juré qu’elle n’avait à aucun moment touché l’agente, ni ne lui avait craché dessus.

«Victoire éclatante»

Comme le rapporte Rolling Stone, «il n'a fallu qu'une heure aux jurés pour donner à Cardi B une victoire éclatante». Les témoignages du médecin que la rappeuse était venue voir ce jour-là et surtout de la réceptionniste qui s'est précipitée pour tenter de mettre fin à l’altercation, auraient été décisifs. Cette dernière a affirmé devant le jury que c'est l’agente qui avait un moment tenté de frapper l'interprète de «Bodak Yellow».

La lauréate d’un Grammy a ainsi été disculpée de toutes les accusations portées contre elles à savoir agression, coups et blessures, infliction intentionnelle de détresse émotionnelle ainsi que négligence et séquestration.

Après l'annonce de la décision de justice, Cardi B s'est adressée à la presse à l'extérieur du palais de justice et a déclaré qu'il avait été «vraiment difficile» de gérer l'affaire en plein milieu du lancement de son nouvel album («Am I the Drama ?» est attendu le 19 septembre), soulignant regretter avoir dû manquer le premier jour d'école de ses enfants mardi.

Elle a mis en garde quiconque voudrait la poursuivre en justice à l’avenir. «Si quelqu'un tente de me poursuivre en justice de manière futile, je vais contre-attaquer et vous faire payer, parce que ce n'est pas acceptable», a-t-elle déclaré, avant d'ajouter : «Les gens ont une mauvaise interprétation des célébrités, du genre : "Bon, on peut demander ça, et ils vont trouver un arrangement à l'amiable..." Ne pensez jamais que vous allez me poursuivre en justice et que je vais juste trouver un arrangement à l'amiable et vous donner mon argent. Ça n'arrivera pas.»