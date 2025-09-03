Céline Dion : la chanteuse aurait annulé à la dernière minute sa prestation à l'Eurovision en raison d'«une crise l'empêchant de chanter»

Céline Dion se serait rendue à l’Eurovision qui se tenait à Bâle le 17 mai dernier afin d'interpréter la chanson «Ne partez pas sans moi» avec laquelle elle avait remporté le concours pour la Suisse en 1988 mais aurait été à la dernière minute «victime d'une crise l'empêchant de chanter».

Plusieurs médias avaient rapporté la présence du jet privé de Céline Dion à Bâle où se tenait la finale de l’Eurovision le 17 mai dernier mais la chanteuse n’était finalement pas apparue sur la scène. «Céline Dion devait bel et bien participer au concours de l’Eurovision, comme les rumeurs le laissaient entendre», affirme ce mardi le journaliste musique du Parisien Éric Bureau.

Il assure que l’artiste «est venue en jet à Bâle (Suisse), où elle devait interpréter "Ne partez pas sans moi"», la chanson avec laquelle elle avait remporté le Grand Prix pour la Suisse en 1988. «Un extrait a même été diffusé lors des répétitions, qui se sont déroulées à huis clos», indique encore Le Parisien.

«Seulement voilà, en arrivant dans la salle, l’artiste a été victime d’une crise l’empêchant de chanter, comme on en voit une particulièrement impressionnante dans le documentaire ’Je suis : Céline Dion’ sorti l’an dernier», déclare Éric Bureau. «Elle a alors immédiatement quitté les lieux et repris un jet pour Las Vegas. Ce qui explique que le patron de l’Eurovision, Martin Green, ait cru jusqu’au bout à sa présence»

Ce dernier avait en effet fait monter le suspense quant à la possible présence de la star en déclarant jusque quelques heures avant le show de la finale : «Le Père Noël existe, et il faudra attendre et voir». Malheureusement il aura fallu se contenter du message vidéo, probablement pré-enregistré à l’avance par la chanteuse, qui avait été diffusé lors de la première demi-finale du concours.

Version contradictoire

Comme le souligne Gala néanmoins, quelques heures après la diffusion de la finale, le journaliste le Las Vegas Review-Journal avait publié un article dans lequel il été indiqué qu’«en réalité, Céline Dion n’avait jamais prévu de se produire» à l’Eurovision. Des «sources proches de la vie quotidienne de la star» auraient assuré que la star«avait en réalité «passé la semaine et le week-end à Las Vegas».

Jusqu’à présent Céline Dion n’a pas confirmé ni infirmé son intention de se produire à Bâle le 17 mai dernier. Alors que des rumeurs circulent autour de la sortie d’un nouvel album en français, incluant une collaboration avec Jean-Jacques Goldman, elle est depuis apparue une fois en public, lors d'un concert de Coldplay à Las Vegas, où elle s’est rendue avec ses fils.

Le 26 juillet 2024, la diva canadienne s'était produite lors de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris en interprétant «L'hymne à l'amour» depuis le premier étage de la Tour Eiffel. Une prestation très émouvante d'autant qu'il s'agissait de la première depuis plusieurs années et le diagnostic de sa maladie, le syndrome de la personne raide, une maladie neurologique rare dont les symptômes l'ont contrainte à s'éloigner de la scène et des studios.