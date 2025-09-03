Héritage d'Alain Delon : Anthony Delon affirme qu'un objet d'une valeur de 17.000 euros a été volé à Douchy

Selon le site de Paris Match, Anthony Delon aurait déposé une plainte le 5 août dernier à la gendarmerie de Montargis pour déclarer le vol d’une montre d’une valeur de 17.000 euros. Elle aurait été dérobée dans la chambre forte de la demeure de son père à Douchy.

La cible des convoitises. Selon les révélations exclusives de Paris Match, Anthony Delon aurait déposé une plainte contre X, le 5 août dernier, auprès de la gendarmerie de Montargis pour le vol d’une montre de luxe – une Bulgari modèle Octo Finissimo gris argenté sur fond blanc – d’une valeur de 17.000 euros. Elle aurait été dérobée dans la chambre forte située dans la demeure d’Alain Delon, à Douchy.

Le fils aîné d’Alain Delon précise qu’une réunion de travail concernant la succession avait été organisée dans cette chambre forte le 19 mai 2024, en présence d’une quinzaine de personnes. Il ajoute que c’est son frère, Alain-Fabien, qui s’est chargé de refermer la porte à l’issue de l’entrevue. Anthony Delon aurait constaté la disparition de la montre le 22 juillet dernier, au moment de pénétrer à nouveau dans la pièce.

Une enquête pour vol aurait été ouverte depuis, Anthony Delon affirmant n’avoir aucune idée de l’identité de la personne qui aurait pu commettre un tel acte. Les quinze personnes présentes lors de la réunion de travail sont susceptibles d’avoir eu accès à la clef de la chambre forte. La pièce n’est pas équipée d’une caméra de surveillance. Au-delà de sa valeur financière, cette montre avait une valeur sentimentale particulière d’après Anthony Delon, puisque leur père la portait régulièrement les dernières années de sa vie.