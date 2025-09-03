Kevin Costner rend hommage à l'acteur Graham Greene, son partenaire dans «Danse avec les Loups»

Kevin Costner rend hommage à son regretté partenaire de «Danse avec les Loups», Graham Greene, décédé lundi, se disant «reconnaissant d'avoir été témoin de son héritage durable».

La mémoire de l'acteur canadien Graham Greene, décédé lundi à 73 ans, est célébrée par de nombreuses personnalités dont Kevin Costner, avec qui il avait joué dans «Danse avec Les loups». «Plusieurs choses me viennent à l'esprit quand je pense à Graham Greene et à notre temps passé ensemble sur ‘Danse avec les loups’», a écrit mardi l’acteur et réalisateur sur Instagram. «Je pense à sa volonté d'apprendre la langue lakota. Je repense à ma joie d'apprendre que son travail sur le film avait été récompensé par une nomination aux Oscars», a-t-il confié.

Kevin Costner décrit ensuite la scène où Dunbar, son personnage dans «Danse avec les Loups», aperçoit un troupeau de bisons et souhaite alerter les Amérindiens, mais se heurte à la barrière de la langue. «Je pense particulièrement à cette scène, où il a réussi à établir tant de choses sur la relation entre Dunbar et les autochtones en si peu de mots, explique l’acteur. C'était un maître dans l'art et un être humain merveilleux».

Reconnaissance mutuelle

Sorti en 1990, «Danse avec les Loups», qui suit un soldat de la guerre de Sécession qui noue une relation profonde avec une tribu sioux, avait notamment été salué pour sa représentation des peuples autochtones plus nuancée que celles des autres westerns, et avait valu une nomination aux Oscars pour le meilleur second rôle à Graham Greene. «Je suis reconnaissant d'avoir été témoin de cette partie de son héritage durable. Repose en paix, Graham», a conclu l’acteur.

Le sentiment était a priori réciproque puisque Graham Greene aurait tenté dans ses dernières heures de contacter Kevin Costner pour lui exprimer sa gratitude. Le représentant du défunt acteur, a déclaré à TMZ qu'il souhaitait s'entretenir avec lui pour le remercier de la représentation qu'il avait offerte aux Premières Nations dans les médias au fil des ans.

Parmi les autres personnalités qui ont rendu hommage à Graham Greene, Lou Diamond Phillips, qui avait joué dans «Wolf Lake» et «Longmire» à ses côtés, a salué un «acteur de référence. L'une des personnes les plus spirituelles, les plus rusées et les plus chaleureuses que j'aie jamais connues. Emblématique et légendaire.»