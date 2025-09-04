Giorgio Armani : le styliste italien est mort à l'âge de 91 ans

Giorgio Armani, fondateur de la célèbre maison de couture italienne qui porte son nom, est décédé jeudi 4 septembre à l’âge de 91 ans, a annoncé le groupe dans un communiqué.

Une icône de la mode tire sa révérence. Le styliste italien Giorgio Armani est décédé paisiblement, jeudi 4 septembre, entouré de sa famille et de ses proches à son domicile, a annoncé la maison de couture qui porte son nom dans un communiqué. Il était âgé de 91 ans. «C'est avec une infinie tristesse que le Groupe Armani annonce la disparition de son créateur, fondateur et force motrice infatigable : Giorgio Armani», peut-on lire.

«Infatigable jusqu’au bout, il a travaillé jusqu’au bout, se donnant corps et âme pour sa société, les collections, et les nombreux projets actuels et à venir. À travers les années, Giorgio Armani a développé une vision qui s’est étendue de la mode à tous les aspects de la vie, anticipant le temps qui passe avec une clarté et un pragmatisme extraordinaires», est-il également indiqué.

Selon le communiqué, le service funéraire du célèbre styliste se tiendra le week-end prochain, du samedi au dimanche, de 9h à 18h à Milan. «En accord avec les derniers souhaits de M. Armani, l’enterrement se tiendra dans la plus stricte intimité», est-il précisé. Il y a quelques jours, le groupe Armani avait dévoilé la mise en ligne d’une plate-forme digitale dédiée à la préservation et la transmission de son héritage créatif. Un projet d’envergure menée alors que Giorgio Armani préparait sa succession à la tête de sa société.

En juillet, le styliste avait annoncé son retour sur le devant de la scène pour ce mois de septembre, après qu’un problème de santé l’ait empêché d’assister aux derniers défilés de Milan et de Paris, une première dans sa carrière.

«Au cours des dernières semaines, j'ai fortement ressenti l’amitié et la présence de ceux qui pensaient à moi. (…) Aujourd'hui, à l'occasion de mon 91e anniversaire, je tiens à vous remercier pour votre soutien. Ne pas entendre vos applaudissements en direct a été une épreuve pour moi. Je vous remercie du fond du cœur et vous donne rendez-vous en septembre», avait-il indiqué dans une lettre ouverte publiée dans la presse italienne.