Mort de Giorgio Armani : qui va hériter de l'immense fortune du styliste italien qui n'avait pas d'enfant ?

La disparition de Giorgio Armani, jeudi 4 septembre, soulève inévitablement la question de la succession d’un groupe de luxe qui a généré 2,3 milliards d’euros de revenus en 2024, selon Reuters. Un sujet d’autant plus épineux que le styliste italien n’avait pas d’enfant.

Un homme prévoyant. Giorgio Armani est décédé paisiblement, jeudi 4 septembre, à l’âge de 91 ans à son domicile, entouré de sa famille et de ses proches. Le styliste italien était à la tête d’un groupe de luxe ayant généré pas moins de 2,3 milliards d’euros de revenus en 2024, selon l'agence Reuters. Ce qui pose inévitablement la question de la succession de celui qui n’a jamais eu d’enfant.

La question de l’avenir de sa société n’était toutefois pas nouvelle, puisque Giorgio Armani avait déjà pris de nombreuses dispositions afin d’assurer une transition en adéquation avec ses dernières volontés depuis plusieurs années. Il s’est toujours entouré de membres de sa familles, comme sa sœur Rosanna, ses deux nièces Silvana et Roberta, ainsi que son neveu Andrea Camerana.

Ces trois derniers ont été placés à des postes clefs au sein du groupe. Il y a aussi Leo Dell’Orco, responsable du design des collections masculines, qui est considéré comme un membre de la famille, et qui avait remplacé le styliste lors du traditionnel salut au public à la fin des défilés en juin dernier lors de la Fashion Week à Milan.

«Mon plan de succession consiste à transférer progressivement les responsabilités que j'ai toujours assumées à mes proches, comme Leo Dell'Orco, aux membres de ma famille et à l'ensemble de l'équipe de travail», avait déclaré Giorgio Armani au site du Financial Times dans une interview publiée le 29 août dernier. «Je souhaite que la succession soit organique et non un moment de rupture», avait-il ajouté. Selon Forbes, Giorgio Armani figurait parmi les personnalités les plus riches du monde avec une fortune personnelle estimée entre 10 et 12 milliards de dollars.

Un testament à découvrir

Une meilleure compréhension de la nouvelle organisation mise en place par le styliste émergera dans les prochains jours, au moment de l’ouverture de son testament. En 2016, il avait toutefois pris les devants avec la création d’une fondation dont l’objectif était de «préserver la gouvernance des actifs du groupe Armani et veiller à ce qu’ils soient maintenus stables dans le temps dans le respect et en cohérence avec certains principes qui me tiennent particulièrement à cœur», avait-il déclaré.

En 2017, dans un entretien avec le quotidien italien Corriere della Sera, il avait précisé que cette disposition lui donnait l’assurance d’une bonne entente entre ses héritiers, et visait à empêcher un éventuel rachat hostile de son groupe par une autre société. Là encore, les détails concernant le contrôle de la fondation – dont il a personnellement choisi les futurs dirigeants – seront dévoilés dans les prochains jours.

Estimés à 2,3 milliards d’euros en 2024, les revenus du groupe Armani étaient en baisse de 5% par rapport à l’année précédente, avec un profit lui aussi en baisse de 24% à 398 millions d’euros, et une trésorerie de 570 millions d’euros, précise Reuters. Giorgio Armani laisse derrière lui un empire du luxe d’une valeur inestimable – bien que beaucoup plus modeste que ses concurrents, le groupe LVMH, et le groupe Kerring qui détient Gucci, et Prada – dont la succession a été savamment pensée et réfléchie depuis des années par son créateur afin d’assurer la continuité de ses activités, et la protéger de potentiels investisseurs mal intentionnés, après sa mort.