Famille royale : la Duchesse de Kent est décédée à l'âge de 92 ans, annonce Buckingham Palace

La duchesse de Kent, doyenne de la famille royale britannique, est décédée ce jeudi 4 septembre au palais de Kensington, à l’âge de 92 ans. Le Palais de Buckingham a annoncé la triste nouvelle sur Instagram.

Katharine, la duchesse de Kent, a rendu son dernier souffle. Comme le rapporte le Palais de Buckingham sur Instagram, elle est décédée paisiblement au Palais de Kensington, entourée de sa famille.

Épouse du prince Edward, petit-fils du roi George V et cousin germain d’Elizabeth II, la duchesse de Kent était devenue, après le décès de la souveraine, en septembre 2022, la doyenne de la famille royale.

«Le roi et la reine et tous les membres de la famille royale se joignent au duc de Kent, à ses enfants et petits-enfants pour pleurer leur perte et se remémorer avec bienveillance la dévotion de la duchesse à toutes les organisations avec lesquelles elle était associée, sa passion pour la musique et son empathie pour les jeunes», peut-on lire dans le communiqué.

Mère de trois enfants, Helen Taylor, Nicholas Windsor et George Windsor, la duchesse de Kent était en effet une grande mélomane. Elle avait notamment enseigné la musique dans une école primaire, à Hull, sans jamais dévoiler son identité. Et ses goûts musicaux étaient pour le moins éclectiques. Selon la BBC, elle pouvait aussi bien écouter les sonates de Mozart qu’un morceau de gangsta rap.

Son visage n’était pas inconnu du grand public puisqu'elle avait l’habitude de se rendre au prestigieux tournoi de tennis de Wimbledon, qui se déroule chaque année à Londres, pour remettre le trophée au gagnant, mais aussi consoler les perdants. En 1993, elle avait enlacé la joueuse tchèque Jana Novotná après sa défaite en finale, une image qui avait été relayée dans le monde entier.