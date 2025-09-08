Ilona Smet est devenue maman pour la deuxième fois (photos)

Ilona Smet est devenue maman pour la deuxième fois. La petite-fille de Johnny Hallyday a annoncé la nouvelle sur son compte Instagram avec de tendres clichés.

La famille s’agrandit. Ilona Smet, la fille d’Estelle Lefébure et de David Hallyday, a donné naissance à son deuxième enfant. Déjà maman d’un petit Harrison, né en juillet 2022, le mannequin a partagé l’heureuse nouvelle ce dimanche via une série de clichés, publiés sur son compte Instagram.

Sur le premier, la petite-fille de Johnny Hallyday prend la pose au soleil, lunettes sur le nez. La deuxième photo montre son premier enfant en train de s’amuser avec sa trottinette, tandis que sur la troisième, on découvre les petits pieds de son nouveau-né, fruit de ses amours avec son compagnon de longue date Kamran Ahmed.

Comme en témoignent les cœurs bleus en légende, il s’agit d’un petit garçon, dont on ignore encore le prénom. «Slow sunday (doux dimanche, NDLR)», a-t-elle simplement écrit en légende.

Ilona Smet et Kamran Ahmed, qui se sont rencontrés au lycée, se sont unis pour la première fois en avril 2022, peu de temps avant la naissance de leur premier enfant. Après le mariage civil, les deux tourtereaux se sont de nouveau dit «oui» fin août 2023, en présence cette fois-ci d’Harrison.