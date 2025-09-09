Affaire de la «kiss cam» au concert de Coldplay : le mari de la femme filmée dans les bras du PDG d'Astronomer prend la parole

Le mari de la DRH filmée à son insu en juillet dernier dans les bras du PDG de la société Astronomer lors de la kisscam au concert de Coldplay s’est exprimé pour la première fois publiquement sur l’affaire, assurant que lui et Kristin Cabot étaient déjà séparés.

Aucun scandale à ses yeux. Andrew Cabot, le mari de la DRH de la société Astronomer filmée lors de la kisscam au concert de Coldplay à Boston dans les bras de son patron, Andy Byron, vient de s’exprimer pour la première fois publiquement sur l’affaire qui a fait la Une de la presse people en juillet dernier. Il assure que lui et son épouse étaient «secrètement et amicalement séparés» depuis un mois au moment où la vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux.

«Leur décision de divorcer était déjà actée avant cette soirée. Maintenant que la demande de divorce a été officiellement déposée, Andrew espère que ce communiqué mettra fin aux spéculations et offre à sa famille l’intimité qu’il apprécie tant», poursuit un porte-parole dans un communiqué transmis lundi 8 septembre au site américain People. Depuis la vidéo du mois de juillet, la presse people n’a eu de cesse de s’intéresser aux conjoints respectifs de Kristin Cabot et Andy Byron, sondant la moindre information sur les réseaux sociaux pour les identifier.

Quand Kristin Cabot et Andy Byron sont apparus dans les bras l’un de l’autre au concert de Coldplay, ils ont exprimé une gêne manifeste alors que leur liaison extraconjugale était projetée sur grand écran. «Soit ils ont une liaison, soit ils sont très timides», s’était amusé Chris Martin, le leader du groupe, au moment de leur apparition. Depuis, ils ont tous deux démissionnés de leurs fonctions chez Astronomer.

Andy Byron était quant à lui marié à Megan Kerrigan Byron, qui aurait quitté le domicile conjugal pour s’installer dans le manoir du couple dans le Maine dans la foulée du scandale. Plusieurs fausses déclarations attribuées à l’épouse de l’ex-PDG d’Astronomer circulent depuis sur Internet. Si Megan Kerrigan Byron aurait tenu des réunions de crise concernant son mariage dans les jours qui ont suivi et se préparerait à demander le divorce selon le site britannique du Daily Mail, celle-ci ne s’est encore jamais exprimée publiquement sur l’affaire.