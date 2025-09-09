«J’ai mal tout le temps» : Louane confie être atteinte de spondylarthrite ankylosante, une maladie auto-immune

La chanteuse Louane a révélé être atteinte d’une maladie auto-immune qui atteint ses articulations et la fait souffrir quotidiennement.

Des douleurs constamment présentes. La chanteuse Louane a révélé être en souffrance permanente en raison d’une maladie auto-immune : la spondylarthrite ankylosante. «C’est simple, on se parle, j’ai mal. Mais j’ai l’habitude.», a indiqué l’artiste lors de son passage dans le podcast d’Alice Underground (vidéo ci-dessous à 24’45) au début du mois de ce mois de septembre.

La jeune femme de 28 ans dit cependant parfois traverser des périodes de «crises» qui l’empêchent de se mouvoir : «Ça fait vraiment longtemps que je n’ai pas eu une vraie crise où je ne peux pas marcher, a-t-elle indiqué. Ça ne m’est pas arrivé depuis un moment, un an au moins. La dernière fois que ça m’est arrivé c’était en tournée l’année dernière sur les festivals.»

En ce qui concerne le traitement, Louane explique : «Je n’ai pas de médicament. C’est beaucoup d’anti-inflammatoires ou alors c’est plus compliqué, genre des anti-TNF alpha, ça, c’est un peu intense ou dans certains cas compliqués ce sont des infiltrations. Ça, c’est horrible. C’est genre des aiguilles comme ça qu’on te met dans le dos pour aller jusqu’à tes articulations. Moi, c’est axial. J’en ai dans les genoux, dans les chevilles, dans les poignets… Donc j’ai mal tout le temps. »

Dysfonctionnement du système immunitaire

Selon le site de l'assurance maladie, la spondylarthrite ankylosante est une maladie chronique inflammatoire des articulations, caractérisée par une atteinte du squelette axial (colonne vertébrale et articulations sacro-iliaques du bassin). Elle est liée au dysfonctionnement de cellules du système immunitaire, le corps fabriquant des anticorps dirigés contre lui-même. Elle se manifeste par des poussées douloureuses entrecoupées d'accalmies. Elle peut parfois évoluer vers un enraidissement des articulations touchées.

Toujours selon le site Ameli, en France, la spondylarthrite ankylosante se déclare «souvent entre 20 et 30 ans, mais parfois à l’adolescence ou à un âge plus tardif. Plus fréquente chez l’homme, elle peut néanmoins toucher les deux sexes. Environ 180.000 personnes souffriraient d’une spondylarthrite (soit 0,3 % de la population française)».

Les patients atteints présentent souvent en commun un gène particulier présent que chez 8 à 10 % de la population générale. «Cependant, on peut porter ce gène et ne jamais présenter la maladie, ou à l’inverse, avoir la maladie sans posséder ce gène», est-il souligné. En ce qui concerne les causes, elles ne sont pas formellement définies, mais «selon l’hypothèse actuellement privilégiée, ce phénomène auto-immun serait déclenché en réponse à des facteurs secrétés par le microbiote intestinal».