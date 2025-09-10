Anna Wintour révèle ce qu'elle pense vraiment du personnage de Meryl Streep dans «Le Diable s'habille en Prada»

Anna Wintour déclare que le personnage de rédactrice en chef du film «Le Diable s'habille en Prada» interprété par Meryl Streep était «juste».

Elle s’est un peu reconnue. D’habitude très avare en commentaires, Anna Wintour a tout récemment confié ce qu’elle pensait vraiment du personnage incarné par Meryl Streep dans «Le Diable s'habille en Prada». Une rédactrice en chef très influente, froide et rigide qu’on a dit souvent inspirée par… elle.

Âgée de 75 ans, Anna Wintour, qui a, été de 1988 jusqu’au mois de juin dernier, la charismatique (et redoutée) rédactrice en chef du magazine de mode Vogue, s'est confiée sur le sujet dans l'épisode du mardi 9 septembre du podcast «The Run-Through with Vogue».

L'animateur, David Remnick, lui a demandé si elle avait été «blessée» par le film lors de sa sortie en 2006. «Je suis allée à l'avant-première en Prada», se souvient l'icône de la mode. «Je n'avais aucune idée du sujet du film et je pense que l'industrie de la mode était très gentiment préoccupée par le film, car il allait me présenter sous un jour difficile», a-t-elle poursuivi de se souvenir.

L’animateur a alors évoqué une «caricature» d’elle-même. «Oui. Une caricature», a-t-elle acquiescé. «Mais avant tout, c'était Meryl Streep (qui jouait le rôle principal, Miranda Priestly, ndlr), ce qui était fantastique», a rebondi Anna Wintour. «Je suis allée voir le film, et je l'ai trouvé très agréable et très drôle», a-t-elle révélé, soulignant bien qu’elle n’en gardait absolument aucune espèce de rancune.

«Il y avait beaucoup d'humour. Beaucoup d'esprit. Il y avait Meryl Streep… Et Emily Blunt (qui jouait Emily, l'assistante de Miranda Priestly). Elles étaient toutes incroyables. Et finalement, j'ai pensé que c'était une bonne idée», a-t-elle conclu, tenant néanmoins, en clin d’œil à la réplique culte prononcée par Meryl Streep dans le film («By all means, move at a glacial pace. You know how that thrills me» ; ndlr), a faire savoir qu’en réalité «personne chez Vogue n'avance à pas de tortue, et encore moins mes assistants».