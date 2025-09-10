Le prince Harry et le roi Charles III à nouveau réunis, une première depuis plus d'un an et demi

Le prince Harry et son père, Charles III, se sont rencontrés ce mercredi à Londres. Une entrevue qui n'avait pas eu lieu depuis février 2024, soit plus d'un an et demi après la dernière visite du duc de Sussex auprès de l'actuel roi d'Angleterre.

Londres et la lumière. La capitale anglaise a accueilli une scène proche de l'anthologie en ce mercredi, sous les flashs des médias britanniques. Le prince Harry a en effet été aperçu aux côtés de son père, le roi Charles III, à l'occasion d'une rencontre qui n'avait pas eu lieu depuis plus d'un an et demi.

Après avoir rompu avec sa famille depuis son envol vers les Etats-Unis en 2020, accompagné par son épouse Meghan Markle, le fils cadet du roi a fait un premier pas vers son père en lui offrant une visite dans sa résidence londonienne de Clarence House en fin d'après-midi.

Si la glace n'est pas entièrement brisée dans la famille au sang bleu, le duc de Sussex semble avoir fait sa cour au roi d'Angleterre et fait couler l'encre rouge des tabloïds.

Une visite de courte durée

Arrivé dans une voiture noire vers 17h20, le prince Harry a ensuite partagé un thé en privé avec le roi Charles III, selon les dires de l'entourage royal. Une rencontre couronnée de succès, ou d'épines, dont la teneur demeure secrète mais qui aura duré moins d'une heure, a rapporté un journaliste de l'AFP.

Des retrouvailles de courte durée qui n'auront pas suffi à détrôner des années de distance, les deux hommes ne s'étant pas vus depuis février 2024, lorsque le prince Harry avait immédiatement pris la direction de l'aéroport pour se rendre au Royaume-Uni, après avoir appris que son père souffrait d'un cancer, pour lequel il est toujours soigné.

A cette époque, la rencontre entre le duc de Sussex et le roi, alors âgé de 76 ans, avait duré moins de trois quarts d'heure.

Pas de réconciliation avec le prince William

Si le prince Harry avait fait le déplacement à Londres, la stratégie adoptée avait été celle de l'évitement, aucune rencontre avec la famille royale n'ayant été organisée.

Malgré un rapprochement avec le roi Charles III cette semaine, les retrouvailles avec son frère, le prince William, ne sont pas à l'ordre du jour. La glace royale demeure solide, bien que le duc de Sussex ait confié en mai dernier à la BBC qu'il «aimerait beaucoup (se) réconcilier avec (sa) famille».

Le soleil de Californie, où le désormais expatrié vit avec son épouse Meghan, n'a pour le moment pas réussi à faire fondre ce froid polaire.

Après avoir renoncé à ses obligations royales et déménagé en 2020 aux Etats-Unis, le prince Harry s'en était pris publiquement à plusieurs reprises aux têtes couronnées.

En mars 2021, il avait donné une interview largement relayée par la presse à la journaliste Oprah Winfrey, en sous-entendant que certains membres de la famille royale étaient racistes. Il avait également publié ses mémoires au vitriol début 2023, baptisées «Le Suppléant», où les critiques envers son frère William, sa belle-soeur Kate ou sa belle-mère Camilla fusaient.

Arrivé lundi en Angleterre, Harry a honoré une série d'engagements auprès de diverses associations caritatives et en a profité pour se recueillir sur la tombe de sa grand-mère, la reine Elisabeth II, décédée le 8 septembre 2022.