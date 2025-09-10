Le prince William fait de rares commentaires sur le caractère de ses enfants

Le prince William a récemment fait de rares confidences sur ses enfants, évoquant notamment comment il leur arrive de se chamailler entre eux et combien leurs manières peuvent être bien différentes suivant qu’ils se trouvent en public ou dans l’intimité familiale.

Le monde entier sourit lorsque le prince Louis, le dernier né des trois enfants du prince William et de son épouse Kate Middleton, fait le pitre devant les caméras. Mais comment se comporte-t-il à la maison avec son frère, le prince George et sa sœur, la princesse Charlotte ?

Le Daily Mail a rapporté les propos tenus par le prince William à son sujet. Des révélations qui permettent d'en apprendre plus sur le caractère de ses trois enfants. Lors d'un engagement pour marquer le troisième anniversaire de la mort de la reine Elizabeth II, il a en effet été demandé au futur souverain si son fils, le prince Louis, âgé de sept ans, était «difficile à gérer».

Ce à quoi le prince de Galles a répondu en esquissant un sourire : «Franchement, c'est un personnage, mais c'est un très bon garçon». Il a ajouté que le petit garçon prenait un malin plaisir à «énerver son frère et sa sœur».

Des enfants espiègles

A propos de son aîné, le prince George, 12 ans, qui est deuxième dans l'ordre de succession au trône, et de la princesse Charlotte, âgée de 10 ans, le prince William a déclaré que, bien qu’ils se montrent sages lors d’événements publics, ils possèdent également un côté espiègle.

«Quand George est derrière des portes closes, c'est différent», s’est-il amusé. La seule différence entre George et Louis, selon leur père, est que «George sait simplement comment se comporter». Il a ajouté : «Louis n'a pas encore appris cela».

Le Daily Mail relève également que, dans un autre commentaire auquel les parents du monde entier pourront s'identifier, le prince William a fait le constat général qu’ils «grandissent (trop) vite».