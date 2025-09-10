Le rappeur D4vd se produit sur scène malgré la découverte d'un cadavre dans sa voiture

Le rappeur D4vd s’est produit sur scène comme prévu ce mardi après qu'un cadavre en décomposition a été retrouvé dans le coffre de sa Tesla à Hollywood.

La découverte macabre n’a pas empêché le rappeur de monter sur scène. Alors qu’un corps en décomposition a été retrouvé dans son véhicule quelques heures plus tôt, le rappeur D4vd a malgré tout assuré son show prévu de longue date ce mardi soir à Minneapolis.

Lundi, un corps sans vie emballé dans une bâche en plastique a été découvert dans le coffre de son véhicule, une voiture Tesla qui avait été remorquée quelques jours plus tôt dans une fourrière après avoir été retrouvée abandonnée dans les collines d'Hollywood. TMZ, qui fait partie des nombreux médias américains à s’intéresser à la sordide affaire, croit savoir que la voiture avait été laissée sur la voie publique pendant plus de 72 heures et n'avait jamais été déclarée volée. C'est après que le personnel de la fourrière a remarqué une odeur nauséabonde émanant du véhicule, que les restes ont été découverts.

«Nous avons été avertis ce matin, et la voiture est ici depuis quelques jours», a expliqué à la presse Robert Peters, de la police de Los Angeles. Le véhicule est immatriculé au Texas, au nom de David Anthony Burke, dont le nom de scène est D4vd, a rapporté la chaîne d’information ABC7.

LAPD tells TMZ ... officers responded Monday after receiving a report of a foul odor coming from the Tesla. Cops say human remains were found, and the case is now being treated as a death investigation. pic.twitter.com/ozYbbLDAoB — TMZ (@TMZ) September 9, 2025

TMZ souligne que le médecin légiste du comté de Los Angeles a indiqué ce mardi soir que la victime serait une femme brune aux cheveux bouclés mesurant environ 1,55 m et pesant 32 kg et portant un tatouage sur l'index droit : «Shhh...» (« Chut… » en anglais).

Le médecin légiste n'a en revanche pas pu déterminer son âge ou la cause exacte du décès, mais la police enquête sur cette affaire comme un homicide. Des sources de TMZ indiquent que la police a informé D4vd et qu'il coopère pleinement avec les enquêteurs.

Âgé de 20 ans, D4vd est devenu célèbre en 2022 avec son titre «Romantic Homicide». Ces morceaux, dont le tube «Here with Me», ont depuis été écoutés plus d'un milliard de fois sur les plates-formes de streaming. Après la sortie au printemps de son premier album, «Withered», il s’est produit à Coachella en avril dernier où son salto raté est devenu viral. Le concert qu’il a donné ce mardi à Minneapolis était le dernier prévu dans le cadre de sa tournée mondiale.