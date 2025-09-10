«Préparer ses filles à sa mort» : l'épouse de Bruce Willis explique pourquoi l'acteur ne vit plus avec elles

Emma Heming, l’épouse de Bruce Willis, explique ne plus vivre dans la même maison que la star malade pour habituer leurs filles à sa disparition.

Un choix douloureux. Dans son livre «The Unexpected Journey», paru ce mardi 9 septembre 2025, Emma Heming, l’épouse de Bruce Willis, explique la raison pour laquelle elle a choisi d’installer son époux malade dans une maison voisine à la sienne.

«C’était l’une des décisions les plus difficiles que j’ai eue à prendre jusqu’à présent. Mais je savais avant tout que Bruce souhaiterait cela pour nos filles», a-t-elle indiqué, expliquant l'avoir fait pour le bien de leurs filles Mabel âgée de 13 ans et Evelyn de 11 ans.

«Donner aux filles un peu d'espace avec Bruce et leur permettre de s'éloigner de lui contribue également à les préparer à sa mort. Je sais que cela peut paraître sombre et bouleversant, mais c'est la dure réalité du monde dans lequel je dois naviguer pour continuer à protéger nos filles du mieux que je peux», a-t-elle ajouté.

Bruce Willis a été contraint de mettre un terme à sa carrière en 2023 après un premier diagnostic d’aphasie, puis d’une démence frontotemporale (DFT), une maladie neurodégénérative incurable qui entraîne une dégradation progressive des fonctions cognitives.

Le 27 août 2025, dans l’émission Good Morning America (ABC) Emma Heming a confié que la star de «Piège de Cristal» a désormais quasiment perdu la parole, mais qu’ils ont trouvé d’autres moyens de communiquer, avec des regards et des gestes de tendresse. «Je n’ai pas besoin qu’il se rappelle que je suis sa femme… J’ai juste besoin de ressentir une connexion avec lui», a-t-elle confié avec émotion.