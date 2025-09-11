Kodak Black : la vidéo du rappeur en train de boire à la paille du sirop contre la toux suscite le malaise

Le rappeur Kodak Black inquiète ses fans après avoir été aperçu en train de boire à la paille, tout en conduisant, du sirop contre la toux, un médicament dont l’usage est parfois détourné à de (dangereuses) fins récréatives.

La séquence est des plus malaisantes. Kodak Black s'est récemment filmé en train de conduire à Miami en sirotant à la paille ce qui semble être du sirop contre la toux, ont rapporté plusieurs médias américains. La vidéo, devenue virale, a choqué les internautes et inquiété ses fans qui craignent que le rappeur ne soit rattrapé par ses addictions. Ce dernier, qui a fait un séjour en prison (avant d’être gracié par le président Donald Trump lors du dernier jour de son premier mandat, le 19 janvier 2021), mène depuis de nombreuses années une âpre lutte contre sa toxicomanie.

L’interprète de «Lemme See» avait d’ailleurs été arrêté en 2022 après la découverte d'une trentaine de pilules d'oxycodone dans son véhicule. En 2024, comme le rapporte le magazine Complex, Kodak Black avait révélé à quel point sa dépendance passée au Percocet (un opioïde) était grave avant son séjour en prison : «Je mâchais 100 Percocet par jour». Il avait affirmé, dans le même temps, regretter avoir donné le mauvais exemple en glorifiant son utilisation dans le clip de son tube «Super Gremlin».

Comme l'a rapporté TMZ ce mercredi, face aux réactions négatives suscitées par sa récente vidéo, son avocat a cette fois décidé de prendre les devants en assurant qu’il ne s’agissait que d’une blague, «TMZ Hip Hop a contacté l'avocat de Kodak, Bradford Cohen, qui nous dit que Kodak ne faisait que troller les réseaux sociaux en remplaçant le sirop contre la toux par un jus inoffensif», peut-on lire sur le site.

Un sirop utilisé comme une drogue

Qu’il s’agisse d’humour ou pas, le flacon que Kodak Black tient dans la main dans la vidéo semble contenir du sirop contre la toux à base de prométhazine. Ce type de sirop, qui s’obtient sur ordonnance, est depuis plusieurs années utilisé comme une drogue appelée «lean» (aussi appelée «Purple drank», ou encore «Sizzurp»), qui fait de nombreux ravages dans le milieu du hip-hop.

Autre problème, la consommation de ce type de sirop, qui a un effet sédatif et altère le niveau de vigilance, rend - déjà dans des doses moindres habituellement prescrites pour un usage médical - très dangereuse la conduite d'un véhicule.