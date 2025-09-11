Mike Tyson revient sur scène avec le one-man-show «Return of the Mike»

La légende de la boxe Mike Tyson annonce qu'il va remonter sur scène pour présenter son nouveau one-man-show, «Return of the Mike».

Il n’a pas raccroché les gants et compte bien décocher quelques punchlines. Mike Tyson va prochainement se produire dans quatre salles Hard Rock Live aux Etats-Unis avec un nouveau one-man-show.

Comme le relève ESPN, ce spectacle marquera la première apparition sur scène du boxeur de 59 ans depuis sa tournée nationale de trois mois dans 36 villes pour «Mike Tyson : The Undisputed Truth» en 2013. Comme ce dernier l'avait été, «Return of the Mike» sera diffusé sur une «grande plate-forme mondiale de streaming» en 2026, ont annoncé les organisateurs.

«Il s'est passé beaucoup de choses depuis mon dernier one-man-show, a cette semaine déclaré Mike Tyson à ESPN. Je vais vous parler de tous mes nouveaux procès dont vous ignoriez l'existence et d'autres événements passionnants qui se sont produits dans ma vie. Ce sera passionnant, captivant, avec quelques anecdotes tristes et un regard totalement différent sur des sujets que vous connaissiez peut-être déjà».

Mike Tyson a souligné que ce nouveau spectacle avait été écrit au cours des dernières années, en collaboration avec son épouse, Lakiha Tyson, et l’a qualifié d'«auto-analyse sans filtre».

Il y abordera «ses expériences avec la dépendance et la santé mentale», et reviendra sur «des anecdotes personnelles et des réflexions sincères sur sa célèbre carrière de boxeur».

L'annonce du retour de Mike Tyson sur scène fait suite à celle, la semaine dernière, du combat d’exhibition organisé au printemps prochain entre l'ancien champion poids lourd et Floyd Mayweather Jr., 48 ans.