Mort de Hulk Hogan : sa fille Brooke totalement écartée de sa succession

Brooke Hogan a été totalement rayée du testament de feu son père, Hulk. L'ancienne star du catch aurait changé ses dispositions la concernant en 2023.

Pas un centime. Hulk Hogan ne laisse rien dans son testament à sa fille, Brooke, selon de nouveaux documents consultés par plusieurs médias américains. Décédé le 24 juillet dernier des suites d’une crise cardiaque, l’ancien catcheur devenu une icône de la culture américaine, a laissé derrière lui son épouse, Melanie Sky Daily, mais aussi deux enfants Brooke et Nick Hogan, fruits de ses amours avec Linda Marie Claridge.

Le lutteur aurait pour eux pris des dispositions dans un testament établi dès 2016, avant d’y apporter diverses modifications au fil des années, la dernière remontant à seulement deux ans avant sa mort, et consistant à supprimer de manière radicale sa fille, star de télé-réalité et chanteuse de 37 ans.

Comme l’a rapporté cette semaine US Weekly, il est stipulé dans le document : «En aucun cas, Brooke E. Bollea ou l'un de ses descendants ne sera considéré comme un bénéficiaire de mon testament, et toute référence dans ce testament à mes enfants ou à mes descendants en ligne directe n'inclura pas Brooke E. Bollea et les descendants de Brooke E. Bollea».

Comme l'indique le «Daily Mail», Hulk Hogan possédait 800.000 dollars de biens (l'équivalent d'environ 685.000 d'euros), 200.000 dollars en cryptomonnaie (171.000 euros), ainsi que ses droits à l'image évalués à 4 millions de dollars (3,42 millions de dollars). L'essentiel de sa fortune proviendrait de sa propriété immobilière estimée, quant à elle, à 11 millions de dollars (9,41 millions d'euros).

De l'amour malgré les différends

Des sources ont indiqué à TMZ que c’est Brooke elle-même qui avait demandé en 2023 à être retirée du testament. Les indiscrètes ont expliqué que la jeune femme, de longue date en brouille avec son père (pour «diverses raisons» avait-elle dit sans expliciter), voulait éviter toute bataille juridique concernant l'héritage.

Brooke Hogan, qui devrait néanmoins toucher une partie de l’assurance-vie de son père, a d'ailleurs rendu un hommage émouvant à ce dernier lorsqu'il s'est éteint : «Lorsqu'il a quitté cette terre, j'ai eu l'impression qu'une partie de mon esprit l'accompagnait. Je l'ai ressenti avant même que la nouvelle ne nous parvienne », a-t-elle écrit sur les réseaux sociaux. «Je sais qu'il est en paix maintenant, libéré de la douleur, et dans un endroit aussi beau qu'il l'avait imaginé, a-t-elle poursuivi. Il parlait de ce moment avec tant d'émerveillement et d'espoir. Comme si rencontrer Dieu était le plus grand championnat qu'il ait jamais connu».

Malgré leurs différends, elle a ajouté : «Je sais au fond de moi que j'ai fait tout ce que j'ai pu. Il savait que je traverserais un immeuble en feu pour lui. Et à bien des égards, tout au long de ma vie, je l'ai fait. Il sait combien je l'ai aimé profondément, intensément et purement. Je suis en paix en le sachant».

TMZ a par ailleurs rapporté que la veuve de Hulk Hogan, Melanie Sky Daily, prévoyait de porter plainte pour faute médicale suite à une opération chirurgicale subie par Hulk, peu avant sa mort.