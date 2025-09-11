«Nous avons vécu une très belle relation» : Lola Dumenil, l’ex-compagne de Florent Manaudou, sort du silence pour la première fois

Dans une vidéo postée ce mercredi sur son compte TikTok, Lola Dumenil, l’ex-compagne de Florent Manaudou, est revenue sur son histoire avec le nageur français. Elle en a également profité pour éclaircir la nature de sa relation avec le youtubeur Michou.

Une mise au point attendue. Lola Dumenil a pris la parole pour la première fois depuis sa séparation avec le champion olympique Florent Manaudou. Lassée d’être sans cesse interrogée par les internautes à ce sujet, la jeune femme de 24 ans a confirmé qu’elle n’était plus en couple avec le nageur français. «Non, je ne suis plus avec Flo», a-t-elle affirmé ce mercredi 10 septembre dans une longue vidéo TikTok.

Et ce, «depuis la première ou la deuxième semaine de février». On comprend donc qu’ils ont décidé de rompre dès le début de la saison 14 de «Danse avec les stars», qui, pour mémoire, avait commencé le 5 février, et durant laquelle Florent Manaudou s’est rapproché de la danseuse professionnelle Elsa Bois, sa partenaire dans l’aventure.

«Nous avons partagé des choses exceptionnelles»

Mais «vous n'aurez pas plus de détails à ce sujet parce qu'il n'y a pas de détail à donner, ça reste de l'ordre du privé», a précisé la passionnée de musculation, qui partage régulièrement son quotidien avec ses followers mais qui tient à préserver son intimité. Après quoi Lola Dumenil a quand même confié avoir vécu «une très belle relation» avec Florent Manaudou.

«Nous avons partagé des choses exceptionnelles. Aujourd'hui c'est terminé, ce n’est absolument pas grave. Nous ne sommes pas faits pour être en couple avec tout le monde toute notre vie (...). J'ai encore le temps d'aimer mille fois», a ajouté l'étudiante en école de commerce.

Alors que des rumeurs ont circulé, elle a également profité de cette prise de parole pour clarifier sa relation avec le youtubeur Michou, l’ex-compagnon d’Elsa Bois. «C'était la seule personne à pouvoir vraiment comprendre ce que c'était donc on s'est pas mal rapprochés, c'est une personne avec qui je m'entends extrêmement bien», a-t-elle précisé.

Néanmoins, «il ne s'est absolument rien passé», a-t-elle ajouté. «C'est une personne que j'apprécie, je serai contente de le recroiser, y'a aucun problème. On s'envoie des messages de temps en temps mais ça reste là», a poursuivi Lola Dumenil. Cette dernière espère désormais que cette vidéo de cinq minutes, déjà été visionnée par plus d’un million de personnes, permettra à chacun de définitivement tourner la page.