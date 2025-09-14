Liam Hemsworth : l'acteur va épouser le mannequin Gabriella Brooks

L’acteur australien Liam Hemsworth s’est fiancé au mannequin Gabriella Brooks. Cette dernière a partagé l’heureuse nouvelle sur son compte Instagram.

Après une longue histoire d’amour avec la chanteuse Miley Cyrus, avec qui il a été marié, l’acteur australien Liam Hemsworth a retrouvé l’amour dans les bras de Gabriella Brooks. Et il va bientôt l’épouser. En effet, la comédienne et mannequin a annoncé la bonne nouvelle ce samedi sur son compte Instagram, via une série de tendres clichés en noir et blanc.

Sur l’un d'eux, on peut voir les deux tourtereaux enlacés, puis une vue sur l’océan, tandis que sur la dernière photo, la jeune femme arbore sa bague de fiançailles, surmontée d’une grosse pierre précieuse. Pour la légende, Gabriella Brooks, 29 ans, est restée sobre en mettant simplement un cœur blanc.

Pour mémoire, l’interprète de Gale Hawthorne dans «Hunger Games» et Gabriella Brooks, qui défile depuis l'âge de 14 ans, se sont rencontrés en 2019 et ont officialisé leur relation deux ans plus tard, en juin 2021. Cela fait donc six ans que le couple file le parfait amour, loin des projecteurs.

Mais ce n’est pas la première fois que l’acteur pose le genou à terre. Après dix ans de relation, ponctuée de quelques ruptures, Miley Cyrus et Liam Hemsworth, qui s’étaient rencontrés sur le tournage du film «La Dernière Chanson», s'étaient mariés en 2018, avant de divorcer huit mois plus tard.