Mort du chanteur Ozzy Osbourne : sa femme sort du silence pour la première fois

Sharon Osbourne, l’épouse du chanteur britannique Ozzy Osbourne, décédé à l’âge de 76 ans en juillet dernier, a pris la parole pour la première fois. Sur Instagram, elle a notamment remercié les fans pour «leur amour et leur soutien indéfectibles».

Un message symbolique rempli d'émotion et de gratitude. En juillet dernier, Ozzy Osbourne, légende du heavy metal et leader du groupe Black Sabbath, rendait son dernier souffle à l'âge de 76 ans. Près de deux mois plus tard, sa femme, Sharon Osbourne, qui était également son manager, a trouvé le courage de s’exprimer.

Âgée de 72 ans, l’animatrice télé s’est livrée par écrit dans une publication postée sur son compte Instagram. «J'ai encore du mal à trouver les mots pour dire à quel point je suis reconnaissante pour l'amour et le soutien indéfectibles que vous m’envoyez sur les réseaux sociaux. Vos messages m'apportent bien plus de réconfort que vous ne pouvez l’imaginer», a-t-elle écrit en légende d’une vidéo tournée en pleine nature.

«Je vous aime»

Sur celle-ci, on peut voir l'ancienne juge de «America's Got Talent» au côté de sa fille, Kelly, en train de s'initier à l'art de la fauconnerie, en réceptionnant tour à tour un faucon et un hibou sur son avant-bras, protégé par un gant de cuir.

«La connexion avec ces puissants oiseaux repose entièrement sur la confiance (…) Ils choisiront de se percher sur vous seulement s'ils sentent qu’ils sont en sécurité. C'est un lien que je connais trop bien. L’expérience fut magique», a poursuivi la femme d’affaires, qui avait rencontré Ozzy Osbourne alors qu’elle n’avait que 19 ans.

«Je vous aime, et merci énormément pour l'amour que vous continuez à m'envoyer», a conclu l’épouse du «Prince des ténèbres», qui souffrait depuis plusieurs années de la maladie de Parkinson.