Snoop Dogg : les mégots du rappeur exposés dans une galerie de Beverly Hills

Les mégots de joints fumés par le rappeur américain Snoop Dogg sont au coeur d'une exposition, présentée dans une galerie d'art de Beverly Hills (États-Unis).

Ses mégots s'offrent une seconde vie. Figure emblématique du rap américain, Snoop Dogg inspire des artistes de tous horizons, de la scène musicale jusqu’aux galeries d’art. La preuve avec l'exposition «Ashes to Art» («Des cendres à l'art»), qui lui rend hommage de façon plutôt singulière puisqu’elle réunit des œuvres réalisées à partir de ses fameux joints, ou plus exactement de leurs restes.

En effet, quelques-uns de ses mégots se sont transformés en véritable matière artistique entre les mains de la créatrice Erica Kovitz, autrefois cheerleader de l’équipe de football américain des Oakland Raiders. La collection a été conçue en étroite collaboration avec Snoop Dogg, qui a toujours assumé son goût pour le cannabis, au point d'en faire un élément indissociable de son image publique, ainsi que son manager historique, Kevin Barkey.

Ashes to Art 💨 Available today August 15

➡️ https://t.co/09rA4N1cIgpic.twitter.com/z9a2695c6S — Snoop Dogg (@SnoopDogg) August 15, 2025

Au sein de la galerie «The Joint Venture», située en plein cœur de Beverly Hills, en Californie (Etats-Unis), les bouts de joints fumés par l'interprète de «Gin And Juice» sont scellés dans de la résine époxy, encadrés et sublimés par des arrière-plans aux couleurs vives, sur lesquels figurent souvent la signature du rappeur.

Parfois, ils sont mêlés à d’autres objets personnels de la star de 53 ans, comme par exemple son célèbre «mugshot», sa photographie d'identité judiciaire, prise à l’issue de son arrestation en 1993, à Los Angeles.

Cette œuvre, intitulée «Snoop Doggy Dogg Genesis Burn», a d’ailleurs été vendue près de 60.000 euros lors d’une vente inaugurale organisée à la fin du mois d’août. «La fumée s'estompe, mais l'héritage perdure, préservé pour la prochaine génération de visionnaires et de collectionneurs», a commenté la plasticienne.

Sur le plan de la santé, rappelons que le tabagisme est à l'origine de multiples maladies. En moyenne, un fumeur régulier sur deux meurt de son tabagisme. La consommation de cannabis est, elle aussi, loin d'être dénuée de risques. Fumer cette drogue peut augmenter le risque de troubles psychiatriques, dépressifs, voire schizophréniques.