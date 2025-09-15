Corse : une automobiliste secourue par le chanteur Patrick Fiori en pleine nuit

Tombée en panne sur une route sinueuse de Corse, en pleine nuit lundi dernier, une automobiliste de 62 ans a été secourue par le chanteur Patrick Fiori, dont elle est fan.

Une crevaison mémorable. Grande fan de Patrick Fiori, Nadine a eu la chance de rencontrer son idole dans des circonstances pour le moins atypiques. Alors qu’elle roulait de nuit sur une route corse, en direction d'Ajaccio, lundi 8 septembre, l’un des pneus de son véhicule a crevé. Accompagnée de son mari, l’automobiliste de 62 ans a donc allumé ses feux de détresse, en attendant qu’une personne croise leur route et veuille bien leur porter secours.

C’est finalement ce qu'il s’est produit. Un van noir s’est arrêté près de leur véhicule, avec à son bord, Patrick Fiori. Très attaché à l’île de beauté, l’interprète de «Je sais où aller» revenait d’un concert caritatif donné dans la ville de Tizzano, auquel avait justement assisté le couple. «Il s’est approché et nous a demandé si tout allait bien. J’ai cru halluciner», a-t-elle raconté au journal local Le Télégramme.

«Il a été simple, direct, humain»

«Il a été simple, direct, humain. Il a proposé son aide et a même offert de nous raccompagner. «Il nous a quittés une fois certain que nous avions une dépanneuse et que nous étions en sécurité.», a poursuivi la sexagénaire, présidente de l’association bretonne «La Vie en Rose BZH», qui vise à lutter contre la sédentarité, en particulier pour ceux touchés par la maladie.

Mais avant de reprendre la route, Nadine n’a pas résisté à l’envie d’immortaliser l’instant avec un selfie, qu’elle conservera précieusement en souvenir de cette mésaventure. «Même si nous sommes moches sur la photo, ça restera gravé à vie», a plaisanté la conductrice.