Isabelle Nanty : la comédienne va rentrer chez elle, le conducteur du VTC visé par la justice

Hospitalisée dimanche après un accident de la circulation, la comédienne Isabelle Nanty devrait regagner son domicile ce lundi ou mardi 16 septembre. Le conducteur du VTC, qui roulait avec un permis de conduire périmé, est dans le viseur du parquet de Versailles.

Plus de peur que de mal. Victime d’un accident de la route sur l’A10 dans les Yvelines, en direction de Paris, à la hauteur de Saint-Arnoult, dans la matinée du dimanche 14 septembre, Isabelle Nanty s’en sort avec des «douleurs multiples aux côtes et aux vertèbres» selon RTL, avec des blessures «légères» qui «ne semblent pas mettre en danger sa vie». L’état de la comédienne de 63 ans est jugé «rassurant» et lui permettra de rentrer chez elle dès ce lundi ou mardi 16 septembre.

Selon le site Actu78, Isabelle Nanty se trouvait à bord d’un Van Mercedes conduit par un chauffeur privé qui a fait une sortie de route sans qu’aucun autre véhicule ne soit impliqué dans l’incident. Le conducteur du VTC circulait avec un permis de conduire non-valide, faute de points. «Des vérifications sont en cours», indique une source policière. Le parquet de Versailles a précisé qu’il allait vérifier si «ces pertes de points ont bien été notifiées».

Transféré lui aussi à l’hôpital pour de légères blessures, le chauffeur âgé de 40 ans a été soumis à un dépistage d’alcoolémie et de stupéfiants qui s’est révélé négatif. D’autres éléments le concernant sont toutefois troublants, puisque sa carte professionnelle et son assurance étaient périmées depuis juillet 2025, précise le site Actu78. Selon une des hypothèses avancées par le parquet de Versailles, le conducteur se serait endormi au volant «après avoir parcouru plus de 500 kilomètres». «Rien n’est encore confirmé», est-il précisé par nos confrères.