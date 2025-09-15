Sébastien Cauet : l'animateur annonce ses fiançailles avec Nathalie Dartois

Après quatre ans d’amour, Sébastien Cauet et Nathalie Dartois s’apprêtent à franchir une nouvelle étape dans leur relation. Le couple a annoncé ses fiançailles ce dimanche sur Instagram.

Une belle déclaration. Sébastien Cauet a demandé en mariage sa compagne Nathalie Dartois, avec qui il file le parfait amour depuis près de quatre ans. Et elle a dit «oui», s'est réjoui l’animateur de radio sur Instagram, où il a partagé une série de clichés empreints de complicité.

Sur l'une des photos, leurs mains entrelacées laissent apparaître la bague de fiançailles au doigt du mannequin, accompagnée de la mention «Elle a dit ouiiii». En légende, Sébastien Cauet a également adressé un tendre message à sa moitié.

«Parce que tu es forte, quand moi je vacille. Parce que tu es douce, même dans les tempêtes. Parce que tu es celle qui comprend mes silences et qui rit de mes folies. Parce que tu es la main qui me relève, et l’épaule sur laquelle je peux m’abandonner. Parce que tu es mon évidence depuis le premier jour. Parce que je t’aime tout simplement», a écrit le présentateur de 53 ans, désormais aux commandes de la matinale d’Europe 2.

une famille recomposée de quatre enfants

Pour mémoire, les tourtereaux se sont rencontrés pour la première fois à l’occasion d’un anniversaire, au Touquet, la ville natale de l’heureuse élue. Pour séduire celle qui allait devenir sa femme, Sébastien Cauet avait alors sorti «le grand jeu autour d'un thé, avec des marrons au feu», avait raconté la quadragénaire à Gala.

Aujourd'hui, les deux fiancés forment une famille recomposée de quatre enfants. Avant de vivre cette histoire d’amour, Sébastien Cauet a été marié pendant vingt ans à Virginie, la maman de ses deux enfants, Valmont, né en 2000, et Ivana, née en 2002. De son côté, Nathalie Dartois, est elle aussi maman de deux enfants, prénommés Sacha et Victoire et nés d’une précédente union.