Denise Richards : son ex-mari affirme qu'elle l'accuse de violences conjugales pour éviter de payer une pension

Aaron Phypers et Denise Richards, photographiés ensemble en 2023. [Crédit Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Selon les révélations du site américain TMZ, Aaron Phypers affirme que sa future ex-femme, Denise Richards, l’accuse de violences conjugales afin de se soustraire au versement d’une pension alimentaire. 

La guerre est déclarée. En juillet dernier, Aaron Phypers a officiellement demandé le divorce de Denise Richards après sept ans de vie commune, et réclamé le versement d’une pension alimentaire étant donné l’état de ses finances. Peu de temps après, la comédienne de 54 ans demandait l’obtention d’une ordonnance restrictive à son encontre, affirmant que Aaron Phypers se montrait violent avec elle. Ce qu’il a formellement nié dès le départ. 

Selon des documents judiciaires obtenus par le site américain TMZ, le mari de Denise Richards estime que les accusations de violence conjugale à son encontre sont une ruse pour éviter le paiement de la pension. Elle a à son tour déposé une demande de pension alimentaire auprès du tribunal, bien qu’Aaron Phypers se déclare insolvable. Ce dernier accuse Denis Richards de le harceler à propos du divorce. «C’est elle qui perçoit des revenus, donc c’est elle qui devrait me payer une pension» est-il stipuler dans les documents. 

Le dossier monté par Aaron Phypers détiendrait des preuves attestant des appels incessants de Denise Richards depuis sa demande de divorce. Il précise qu’elle aurait placé une puce GPS sous sa voiture pour suivre ses allées et venues. Elle aurait également menti à plusieurs reprises aux forces de l’ordre pour le faire passer pour un homme dangereux et peu coopératif. Il nie les accusations de la comédienne selon lesquelles il aurait cassé son téléphone et volé son ordinateur. 

Sur le même sujet «aka Charlie Sheen» : le comédien revient sur ses addictions aux drogues dans un documentaire explosif Lire

Aaron Phypers précise s’être contenté de photographier l’écran de l’ordinateur de Denise Richards sur lequel se trouvait un échange de messages avec son potentiel amant. Il aurait également récupéré une série de photographies dont il serait l’auteur qui devaient servir à alimenter le compte OnlyFans de l’actrice. Aaron Phypers affirme enfin que son ex-épouse a une «hygiène de vie déplorable» et que «ce n’est donc pas une surprise d’apprendre qu’elle ne sache pas où se trouve ses affaires», a-t-il précisé. 

