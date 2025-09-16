Lil Nas X : son avocat donne de ses nouvelles après son arrestation nu dans les rues de Los Angeles

Arrêté nu en août dans les rues de Los Angeles, et inculpé de quatre délits, dont une agression sur un agent de police, le rappeur Lil Nas X vient de commencer un traitement centré sur son «bien-être», a rapporté son avocat.

Des nouvelles rassurantes. Alors que les avocats de Lil Nas X étaient attendus pour une première audience au tribunal, lundi 15 septembre, ils en ont profité pour annoncer que le rappeur, de son vrai nom Montera Lamar Hill, venait d’entamer un traitement centré sur «son bien-être». «Nous faisons ce qu’il y a de mieux pour Montero d’un point de vue personnel et professionnel, mais de manière plus importante, pour son bien-être», a déclaré Nancy Dillon au magazine Rolling Stone.

«Il est entouré par sa formidable famille, une incroyable équipe de personnes qui se soucient de lui et l’aiment profondément. Nous nous occupons de ces problématiques. C’est aussi simple que cela. Il a eu une vie exceptionnelle, et cela va continuer. C’est un obstacle qu’il va réussir à franchir. Et pour parler en son nom, sa famille s’assure que les problèmes soient réglés sans tarder», a-t-elle ajouté, sans préciser la nature exacte du traitement suivi par le rappeur.

Lors de l'audience, la juge Shellie Samuels a accepté de modifier les conditions de libération de Lil Nas X afin de lui permettre de quitter exceptionnellement l’état de Californie le temps de son traitement. «L’accusé est autorisé à sortir de l’état aussi longtemps que son traitement l’exige», a-t-elle précisé. Fin août, le rappeur avait été arrêté entièrement nu dans les rues de Los Angeles dans un état de délire manifeste. Il avait été placé en détention plusieurs jours, après un passage à l’hôpital pour un risque d’overdose.

Lil Nas X a été inculpé de quatre délits, dont une agression sur un agent de police au moment de son arrestation. L’interprète du tube «Old Town Road» avait plaidé non coupable des faits qui lui sont reprochés, et était sorti de prison après avoir payé une caution de 75.000 dollars. Il s’était ensuite exprimé sur Instagram à propos de cette affaire. «Ça va aller pour votre copine. Elle va aller mieux. M***, ce truc était terrifiant. Vraiment. Ces quatre derniers jours étaient terrifiants, mais ça va aller pour votre copine», avait-il écrit.