Nick Cannon concède avoir été «imprudent» en faisant 12 enfants avec six femmes différentes

Père de douze enfants, dont des jumeaux avec Mariah Carey, nés de ses relations avec six femmes différentes en l’espace de 14 ans, Nick Cannon a reconnu avoir été «imprudent» et «insouciant» en ce qui concerne sa paternité.

Une véritable prise de conscience. Âgé de 45 ans, Nick Cannon a accepté de suivre une thérapie pour tenter de «ralentir» et de reprendre le contrôle de sa vie. C’est au micro du podcast «The Breakfast Club» que le rappeur américain s’est confié sur les enseignements que cela lui procure sur lui-même et ses actions passées. Et de son propre aveu, il reconnaît s’être montré «imprudent» et «insouciant» à propos de sa paternité après avoir eu 12 enfants avec six femmes différentes en l’espace de 14 ans.

«Si je suis totalement honnête, beaucoup de cela est dû au traumatisme dont je faisais l’expérience, et le fait de ne pas savoir comment gérer un divorce», a-t-il expliqué. «Au lieu de guérir et de faire ce que j’aurais dû faire, j’ai sauté à pieds joints», ajoute-t-il, qualifiant ses relations avec ses anciennes compagnes de «distractions» qui lui permettaient de ne pas se pencher sur les véritables causes du mal-être qu’il ressentait, et qu’il tente de traiter désormais à travers une thérapie.

Le temps de la réflexion

S’il affirme n’avoir aucun regret et aimer profondément chacun de ses enfants, il explique qu’aujourd’hui, il s’y prendrait autrement. «Ce n’est pas tant que j’étais impulsif, mais plus le fait d’être un peu trop imprudent, un peu trop insouciant, parce que je pouvais me le permettre, parce que j’avais l’argent, parce que je pouvais avoir ce que je voulais avec qui je voulais», ajoute-t-il. «Si j’avais pris le temps de réfléchir un peu plus au processus, et si j’avais pris le temps de faire le travail nécessaire sur moi-même, les choses auraient probablement été légèrement différentes dans certains cas», avoue-t-il.

Révélé à l’adolescence au sein du groupe de rap Da G4 Dope Bomb Squad avec lequel il faisait l’ouverture des spectacles de Will Smith et Montel Jordan, Nick Cannon est devenu une star grâce à la série «All That» sur la chaîne Nickelodeon à la fin des années 1990. Il a eu ensuite sa propre émission «The Nick Cannon Show» avant de devenir l’animateur de «The Masked Singer». Il a fait la rencontre avec Mariah Carey en 2008, avant de l’épouser dans la foulée. Trois ans plus tard, elle mettait au monde leurs jumeaux, Moroccan et Monroe. En 2014, le couple s’est séparé, et le divorce sera prononcé deux ans plus tard. Après cette rupture, Nick Cannon va avoir 10 enfants en l’espace de six ans, avec cinq femmes différentes.

Il est le père de Golden Sagon, Rise Messiah et Powerful Queen nés de sa relation avec Brittany Bell. Son fils Zen, décédé à l’âge de cinq mois, et sa fille Halo Marie, sont issus de son union avec Alyssa Scott. Les jumeaux Zion Mixolydian et Zillion Heir, ainsi que sa Beautiful Zeppelin sont nés de sa relation avec Abby De La Rosa. Il a eu son fils Legendary Love avec Bre Tiesi, et sa fille Onyx Ice Cole avec LaNisha Cole. Durant l’interview, Nick Cannon a été mis au défi de citer les noms de tous ses enfants, mais il n’a pas su se souvenir de Beautiful Zeppelin et Halo Marie.