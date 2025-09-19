«Avec beaucoup de respect et d’affection » : Tim Burton et Monica Bellucci annoncent leur séparation

Le réalisateur américain Tim Burton et l’actrice italienne Monica Bellucci ont annoncé leur séparation ce vendredi. Les deux stars étaient en couple depuis trois ans.

Une annonce retentissante. Ce vendredi, Tim Burton et Monica Bellucci ont annoncé leur rupture.

«C’est avec beaucoup de respect et d’affection mutuelle que Monica Bellucci et Tim Burton ont décidé de se séparer», ont déclaré les deux célébrités dans un communiqué commun.

Le réalisateur d'«Edward aux Mains d'Argent» et de «Charlie et la Chocolaterie» avait eu un véritable coup de foudre pour l’actrice lors de la 14e édition du Festival Lumière à Lyon, en octobre 2022.

Le couple avait par la suite officialisé en apparaissant main dans la main sur plusieurs tapis rouges.

Une complicité devant et derrière la caméra

Tim Burton a vu en Monica Bellucci sa nouvelle muse, après l’actrice britannique Helena Bonham Carter, mère de ses enfants Billy et Nell, lui offrant notamment un rôle dans le film «Beetlejuice Bettlejuice», la suite de son film culte sorti en 1989.

De son côté, la comédienne, qui a joué dans «Mission Cléopâtre» ou encore «Irréversible» a notamment été en couple avec l’acteur Vincent Cassel avec qui elle a eu deux filles, Deva et Léonie (18 et 12 ans).

Les deux célébrités avaient été aperçues ensemble pour la dernière fois le 25 juillet dernier, lors du tapis rouge du 55e Festival du Film de Giffoni, en Italie, au cours duquel Tim Burton avait présenté la deuxième saison de «Mercredi».