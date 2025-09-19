Mort de l'acteur Brad Everett Young vu dans «Grey's Anatomy»

Brad Everett Young, acteur, photographe de célébrités et militant pour l'éducation artistique, est décédé dimanche après avoir été percuté par un véhicule circulant à contresens sur une autoroute de Los Angeles, a annoncé son attaché de presse. Il avait 46 ans.

C’était un visage familier pour toutes les stars à Hollywood. L’acteur et photographe de célébrités Brad Everett Young est décédé à 46 ans, a rapporté ce jeudi son attaché de presse dans un communiqué.

«Il venait de voir un film et roulait seul sur l'autoroute 134 tard dimanche soir lorsque sa voiture a été percutée par un véhicule roulant à contresens, a indiqué Paul Christensen, selon les propos cités par le Hollywood Reporter. Il est décédé sur place ; l'autre conducteur a survécu et a été hospitalisé.», a-t-il poursuivi.

Photographe de célébrités pour des magazines tels que The Hollywood Reporter, Vanity Fair, Vogue, Elle, Harper's Bazaar, People, et Variety, Brad Everett Young était de tous les tapis rouge et connu de toutes les stars. Il avait lui-même joué dans plusieurs films et séries.

À partir des années 1990, il était apparu à la télévision dans «Felicity», «Grey's Anatomy» ou encore «Numb3rs» et sur grand écran dans « Charlie's Angels» (2000), «Jurassic Park III (2001)», «I Love You, Man» (2009), «The Artist» (2011) et «Dr. Jekyll and Mr. Hyde» (2017).

Il avait par ailleurs fondé Dream Loud Official, une initiative citoyenne visant à restaurer et préserver les programmes de musique et d'art dans les écoles américaines.