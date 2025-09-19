Reese Witherspoon : l'actrice révèle son vrai nom, la réaction étonnante de Jennifer Aniston

Au casting de la nouvelle saison de la série «The Morning Show», Reese Witherspoon et Jennifer Aniston qui se connaissent bien, ont pourtant fait d'incroyables découvertes l'une sur l'autre.

Entre Reese Witherspoon et Jennifer Aniston, c’est une amitié qui dure depuis plus de vingt ans. Les deux stars qui figurent au casting de la quatrième et nouvelle saison de la série «The Morning Show», se donnaient déjà la réplique sur le tournage du programme culte «Friends» dans les années 1990. L’interprète de «La revanche d’une blonde» jouait en effet la petite sœur de Rachel, une vraie petite peste qui menait la vie dure à son aînée.

Mais malgré des années de complicité, les actrices aujourd’hui devenues des piliers d’Hollywood, ne connaissent pas tout l’une de l’autre. Pour preuve, un entretien accordé récemment à LadBible pendant lequel Reese Witherspoon et Jennifer Aniston ont accepté de se poser mutuellement des questions afin de savoir si elles savaient vraiment tout de leurs vies respectives.

A la question : «Connais-tu le vrai nom de Reese ?», Jennifer Aniston est restée interloquée. En effet, sa partenaire de jeu lui a révélé qu'elle s'appelait en réalité Laura Jean. Une information que l’ex de Brad Pitt ignorait totalement. «Mais qui est Laura ?», a-t-elle lancé les yeux écarquillés, avant de rire. L’actrice de «Murder Mystery» lui a ensuite demandé pour quelle raison elle avait finalement choisi Reese comme nom de scène. Reese Witherspoon lui a répondu qu’il s’agissait du nom de jeune fille de sa maman, Mary Elizabeth «Betty» Witherspoon.

Jennifer Aniston a fini par dévoiler à son tour son nom complet : Jennifer Joana Aniston. «Et personne ne t’appelle J.J ? Moi oui, maintenant !», a rétorqué Reese Witherspoon.