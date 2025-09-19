Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Reese Witherspoon : l'actrice révèle son vrai nom, la réaction étonnante de Jennifer Aniston

Les deux amies se donnaient la réplique dans «Friends» dans les années 1990. [© REUTERS/Kylie Cooper]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Au casting de la nouvelle saison de la série «The Morning Show», Reese Witherspoon et Jennifer Aniston qui se connaissent bien, ont pourtant fait d'incroyables découvertes l'une sur l'autre.

Entre Reese Witherspoon et Jennifer Aniston, c’est une amitié qui dure depuis plus de vingt ans. Les deux stars qui figurent au casting de la quatrième et nouvelle saison de la série «The Morning Show», se donnaient déjà la réplique sur le tournage du programme culte «Friends» dans les années 1990. L’interprète de «La revanche d’une blonde» jouait en effet la petite sœur de Rachel, une vraie petite peste qui menait la vie dure à son aînée. 

 

Mais malgré des années de complicité, les actrices aujourd’hui devenues des piliers d’Hollywood, ne connaissent pas tout l’une de l’autre. Pour preuve, un entretien accordé récemment à LadBible pendant lequel Reese Witherspoon et Jennifer Aniston ont accepté de se poser mutuellement des questions afin de savoir si elles savaient vraiment tout de leurs vies respectives. 

A la question : «Connais-tu le vrai nom de Reese ?», Jennifer Aniston est restée interloquée. En effet, sa partenaire de jeu lui a révélé qu'elle s'appelait en réalité Laura Jean. Une information que l’ex de Brad Pitt ignorait totalement. «Mais qui est Laura ?», a-t-elle lancé les yeux écarquillés, avant de rire. L’actrice de «Murder Mystery» lui a ensuite demandé pour quelle raison elle avait finalement choisi Reese comme nom de scène. Reese Witherspoon lui a répondu qu’il s’agissait du nom de jeune fille de sa maman, Mary Elizabeth «Betty» Witherspoon.

Sur le même sujet «The Morning Show» : Jennifer Aniston promet une quatrième saison «pleine de suspense» Lire

Jennifer Aniston a fini par dévoiler à son tour son nom complet : Jennifer Joana Aniston. «Et personne ne t’appelle J.J ? Moi oui, maintenant !», a rétorqué Reese Witherspoon. 

PeopleReese WitherspoonJennifer Aniston

À suivre aussi

Denise Richards : son ex-mari affirme qu'elle l'accuse de violences conjugales pour éviter de payer une pension
Nick Cannon concède avoir été «imprudent» en faisant 12 enfants avec six femmes différentes
Lil Nas X : son avocat donne de ses nouvelles après son arrestation nu dans les rues de Los Angeles

Ailleurs sur le web

Dernières actualités