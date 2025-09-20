Onyx Ice Cole, Beautiful Zeppelin, Halo Marie… Quels sont les prénoms des 12 enfants du rappeur Nick Cannon ?

Nick Cannon a eu douze enfants – dont dix sur une période de six ans – avec six femmes différentes entre 2011 et 2022. Voici la chronologie de la venue de ses progénitures au gré de ses relations amoureuses.

Un père comblé. De son propre aveu, Nick Cannon n’avait jamais imaginé être le père de 12 enfants. «Tous les jours, je suis heureux de me réveiller en tant que leur père», avait-il confié au site américain PEOPLE en mai 2022. Son quotidien n’est toutefois pas aisé, puisque ses progénitures sont issues de ses relations avec six femmes différentes.

«Être le père de plusieurs enfants me procure parfois un sentiment de culpabilité parce que j’ai l’impression de ne pas passer de temps avec chacun d’entre eux. La première raison est que je travaille en permanence, et la seconde est que je ne peux pas me démultiplier», avait-il expliqué dans une émission sur Paramount+.

Afin de mieux comprendre la folle paternité de Nick Cannon, et démêler l’ensemble de ses relations, voici un récapitulatif complet de la venue au monde de ses enfants.

Moroccan et Monroe – avril 2011

Nick Cannon a rencontré Mariah Carey en 2008, célébrant leur union dans la foulée. En avril 2011, le couple accueillait des jumeaux, Moroccan et Monroe. Le rappeur et la chanteuse se sont séparés en 2014 après six ans de vie commune. Ils s’arrangent toutefois pour partager du temps ensemble avec leurs deux enfants, s’affichant régulièrement sur les réseaux sociaux lors de réunion de famille.

Golden Sagon – février 2017

En février 2017, Nick Cannon et l’ancienne Miss Arizona Britanny Bell accueillaient leur premier enfant. L’animateur de l’émission «Mask Singer» aux États-Unis avait partagé la nouvelle de sa naissance sur les réseaux sociaux avec un «Bienvenu sur Terre mon fils !». Les abonnés au compte Instagram de Nick Cannon ont pu suivre les moments de complicité entre père et fils au fil des années, notamment ses différents anniversaires et sa scolarité.

Powerful Queen – Décembre 2020

Deuxième enfant avec Britanny Bell, une fille cette fois, née le 23 décembre 2020. La famille au complet prend régulièrement la pose sur les réseaux sociaux pour célébrer les moments partagés, comme les fêtes de Noël ou de Pâques.

Zion Mixolydian et Zillion Heir – 14 juin 2021

Le 14 juin 2021, Nick Cannon et la DJ Abby De La Rosa sont devenus les parents des jumeaux Zion Mixolydian et Zillion Heir. Le rappeur fait tout ce qui est possible pour assister à chacun de leur anniversaire, et passer un peu de temps en famille. En avril 2024, les parents de Zion ont annoncé que leur fils était atteint du trouble du spectre de l'autisme. «Notre fabuleux garçon voit la vie en 4D et nous apprend quelque chose de nouveau chaque jour ! Son amour, sa force et son intelligence illuminent chaque pièce où il entre ! Nous sommes bénis que Dieu ait placé un esprit aussi merveilleux sous notre protection et nous avons accepté cette mission de tout cœur !», avaient-ils partagé sur Instagram.

Zen – 23 juin 2021

© capture d'écran Instagram Nick Cannon

Moins de dix jours après la naissance de ses jumeaux avec Abby De La Rosa, Nick Cannon devenait le père de Zen avec le top model Alyssa Scott. Malheureusement pour le couple, leur fils a été diagnostiqué d’une tumeur au cerveau très agressive, et décèdera à l’âge de 5 mois. «Mon cœur est brisé. J'aurais aimé pouvoir faire plus, passer plus de temps avec lui, prendre plus de photos. J'aurais aimé pouvoir le serrer plus longtemps dans mes bras», avait écrit Nick Cannon le jour du décès. Il continue de rendre régulièrement hommage à son fils défunt sur ses réseaux sociaux.

Legendary Love – juillet 2022

En janvier 2022, Nick Cannon révélait la grossesse du top model Bre Tiesi. Cette dernière avait confié entretenir une relation intermittente avec le rappeur depuis plusieurs années. Sept mois plus tard, leur fils Legendary Love venait au monde. Là encore, Nick Cannon fait son possible pour être présent autant que possible dans la vie de son enfant, s’affichant en sa compagnie sur Instagram à l’occasion de ses fêtes d’anniversaire. Bre Tiesi n’a jamais hésité à qualifier le rappeur de «bon père».

Onyx Ice Cole – septembre 2022

Le 14 septembre 2022, Nick Cannon accueillait son neuvième enfant, son premier avec le top model LaNisha Cole, Onyx Ice Cole. Le rappeur avait fait parler de lui en avril 2023 quand, dans l’émission de radio d’Howard Stern, il avait oublié de citer le prénom de sa petite fille au moment de faire l’inventaire de tous ses enfants. En septembre de la même année, il avait célébré le premier anniversaire d’Onyx Ice Cole lors d’une virée en famille à Disneyland. Il essaie de la faire venir autant que possible sur les tournages de ses émissions.

Rise Messiah – novembre 2022

En novembre 2022, Nick Cannon et Britanny Bell célébraient la venue au monde de leur troisième enfant, un petit garçon baptisé Rise Messiah. «Encore une bénédiction ! Alors que mon parcours sur cette planète devient de plus en plus remarquable et insondable, je ne peux que remercier Dieu», avait-il indiqué sur Instagram.

Beautiful Zeppelin – novembre 2022

Le mois mois de novembre 2022 fut décidément très chargé pour Nick Cannon qui a également eu un troisième enfant avec la DJ Abby De La Rosa, une petite fille appelée Beautiful Zeppelin. «Magnifique Zeppelin, alias BZC, alias Bizzy B ! Tiens-toi prête, le monde est à toi ! Ton père t’aime», avait écrit le rappeur sur Instagram pour célébrer sa naissance.

Halo Marie – décembre 2022

Un peu plus d’un an après la tragédie vécue avec leur fils Zen, Nick Cannon et le top model Alyssa Scott accueillaient une petite fille prénommée Halo Marie. «Je me souviendrai de la voix de Nick disant ‘C'est une fille’ et de l'expression des épreuves que nous avions traversé sur son visage. Je me souviendrai de ses cris pour son premier souffle et de la sensation de son cœur battant contre le mien», avait écrit la jeune femme sur Instagram.