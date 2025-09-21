Le chanteur D4vd annule ses concerts alors que l'enquête sur le cadavre retrouvé dans sa voiture continue

Des dates de la tournée mondiale du chanteur D4vd ont été annulées ce week-end alors que l'enquête autour du cadavre qui a été retrouvé dans une voiture immatriculée à son nom se poursuit.

Il a un moment continué d'assurer ses shows comme si de rien n’était, mais D4vd a finalement annulé des dates de sa tournée mondiale, comme le rapporte TMZ. Après l'annulation de plusieurs représentations aux Etats-Unis (il devait se produire vendredi soir à San Francisco et samedi soir à Los Angeles), il n’était désormais plus possible d’acheter des billets pour ses concerts prévus en Europe et au Royaume-Uni.

La page de l'événement pour son concert à Amsterdam inclut une déclaration de la direction de la salle : «Le concert D4vd au Paradiso est annulé pour des raisons inconnues». Pour l’heure, seuls quatre concerts de D4vd en Australie, qui devaient avoir lieu en décembre, n'auraient pas été annulés.

Le corps d'une adolescente au cœur de l'enquête

Ces annulations surviennent alors que le label du jeune homme, devenu célèbre en 2022 lorsque son titre «Romantic Homicide» a connu un succès fulgurant sur TikTok, a également suspendu la sortie prévue d’une nouvelle version de son album «Withered» par respect pour l'enquête.

Plus tôt ce mois-ci, la police a découvert un corps en décomposition à l'intérieur d'une Tesla abandonnée enregistrée au nom du rappeur de 20 ans, dont le vrai nom est David Anthony Burke.

Cette semaine, la police a révélé l'identité du corps retrouvé à l'intérieur de la voiture. Il s'agit d'une adolescente de 15 ans, Celeste Rivas, dont la disparition avait été signalée en avril 2024. Cette dernière serait apparue au côté du chanteur dans une vidéo relayée par TMZ.

Le site souligne aussi que la victime portait un tatouage similaire à celui que porte l'artiste sur son index. Une perquisition a eu lieu mercredi dans la maison où séjournait D4vd à Hollywood Hills.