«Je suis le maître de mon destin» : Henry Cavill montre sa jambe blessée sur le tournage de «Highlander»

Blessé lors d’un entraînement pour le film «Highlander», Henry Cavill a publié ce samedi une photo de sa jambe bandée. Un cliché qu'il a choisi de légender avec un poème.

Au repos forcé, Henry Cavill se sent d’humeur poétique. L’acteur, qui s’est blessé alors qu'il s'entraînait pour jouer MacLeod, dans la nouvelle adaptation cinématographique d’«Highlander» que prépare le réalisateur Chad Stahelski, s’est pour la première fois exprimé depuis l’accident.

L’acteur de «Man of Steel» a publié ce samedi deux photos, une de lui au côté de son chien, une autre de sa jambe bandée. Il a choisi de légender les images avec le poème «Invictus» de William Ernest Henley. Vraisemblablement une manière pour lui d’évoquer sa souffrance et l’état d’esprit qu’il adopte pour la surmonter.

«Maître de son destin»

Ce poème, qui fût le préféré de Nelson Mandela, était pour le poète est une démonstration de sa résistance à la douleur alors qu’il se remettait d’une opération à la jambe. William Ernest Henley avait dû en effet être amputé de la jambe gauche dans son enfance suite à des complications liées à la tuberculose, et c’est un chirurgien qui plus tard parviendra à sauver sa jambe droite. Le texte a été publié pour la première fois en 1888 dans un recueil accompagné d’autres écrits sur la vie et la mort.

En voici une traduction en français :

«Dans les ténèbres qui m’enserrent

Noires comme un gouffre d’un pôle à l’autre,

Je remercie les dieux, quels qu'ils soient,

Pour mon âme invincible.

Dans d’impitoyables circonstances,

Je n'ai ni pleuré ni crié.

Sous les coups du hasard,

Ma tête est ensanglantée, mais reste inflexible.

Au-delà de ce lieu de colère et de larmes,

Se profilent l'Horreur de l'ombre,

Mais si je ne sais ce que me réserve le sort,

Je suis et je resterai sans peur.

Aussi étroit soit le chemin,

Quels que soient les châtiments,

Je suis maître de mon destin,

Je suis le capitaine de mon âme».

Tournage repoussé

Selon un article de Deadline du 11 septembre, la blessure d’Henry Cavill (dont la nature exacte n’a pas été dévoilée) était suffisamment grave pour retarder le tournage. Ce dernier ne devrait ainsi probablement pas reprendre avant le début de l'année prochaine.

L'ancien interprète de «The Witcher», qui a accueilli une petite fille avec sa petite amie Natalie Viscuso plus tôt cette année, avait expliqué en 2024 avoir accepté de jouer dans ce reboot (du film sorti en 1986 avec Christopher Lambert et Sean Connery) qu'une fois qu'il a réalisé que le projet irait «en profondeur dans la signification des personnages, leurs épreuves et leurs tribulations», rapporte ENews. «Si vous pensez m'avoir déjà vu faire du maniement de l'épée, vous n'avez encore rien vu.», avait-il plaisanté au micro de The Hollywood Reporter, déclarant : «Je suis un amoureux des films originaux, pour le meilleur et pour le pire».

Henry Cavill a par ailleurs d’autres projets en cours. Il incarnera de nouveau Sherlock Holmes dans le prochain film Netflix «Enola Holmes 3», au côté de Millie Bobby Brown et jouera dans le film d'action «In the Grey» de Guy Ritchie, aux côtés de Jake Gyllenhaal et Rosamund Pike.