L'auteur-compositeur de musique country Brett James est décédé avec sa famille dans un crash d'avion

Star de la country, Brett James, auteur-compositeur américain primé aux Grammy Awards, est mort dans un accident d'avion en Caroline du Nord, ont annoncé les autorités. Également à bord, sa compagne et sa belle-fille sont, elles aussi, décédées.

Le monde de la musique country est en deuil. L'auteur-compositeur Brett James, à qui l'on attribue l'écriture et la co-écriture de centaines de chansons, est décédé dans un crash d’avion ce jeudi en Caroline du Nord. Il avait 57 ans.

Un Cirrus SR22T, petit avion de tourisme monomoteur, s'est écrasé ce jour-là «dans des circonstances inconnues» dans un champ à Franklin vers 15 heures, selon la Federal Aviation Administration (FAA). Le champ était adjacent à l'aéroport du comté de Macon, a indiqué le National Transportation Safety Board (NTSB).

Aucun survivant à bord

Le petit avion transportait trois personnes en tout. Il n’y a eu aucun survivant. Deux femmes - Melody Carole (la compagne de Brett James, âgée de 57 ans) et Meryl Maxwell Wilson (belle-fille de Brett James, âgée de 28 ans), toutes deux originaires du Tennessee - ont également été tuées dans l'accident, selon la North Carolina State Highway Patrol.

Principalement connu comme auteur-compositeur pour d'autres artistes de musique country et pop, Brett James a notamment signé «When the Sun Goes Down» pour Kenny Chesney et «Jesus, Take the Wheel» pour Carrie Underwood qui a remporté les Grammy Awards de la meilleure chanson country et de la meilleure performance vocale country féminine. La chanteuse lui rend d’ailleurs hommage dans un long message posté sur Instagram, le décrivant comme «l’incarnation du cool».

L'American Society of Composers, Authors, and Publishers (ASCAP) a également fait part de son chagrin. «Nous pleurons la perte de Brett James, co-auteur de "Jesus, Take the Wheel" et "When the Sun Goes Down", et deux fois élu Auteur-compositeur country de l'année par l'ASCAP», peut-on lire sur les réseaux sociaux en légende d'une photo.

Brett James avait été intronisé au Nashville Songwriters Hall of Fame en 2020.