Laver Cup : quelle est cette montre rarissime et hors catalogue portée par Roger Federer ?

Fondateur et ambassadeur de la Laver Cup, une compétition par équipe de tennis, le Suisse Roger Federer a fait parler de lui grâce à une montre portée à son poignet.

Le luxe et le talent suisse réunis. À l'occasion de la Laver Cup, se déroulant à San Francisco au cours du week-end du 19 au 21 septembre, l'ancien tennisman Roger Federer était présent aux côtés des nombreux participants de cette compétition d'exhibition par équipe de tennis.

S'il n'est pas apparu raquette en main, le Suisse a attiré l'attention de ses admirateurs, mais aussi celle des adeptes de montres de luxe, en raison d'un détail particulier : alors qu'il discutait avec l'Espagnol Carlos Alcaraz, le «Maestro» a été aperçu en train de prêter brièvement sa montre à l'actuel numéro 1 mondial.

Roger Federer letting Carlos Alcaraz - a fellow Rolex ambassador - admire his $1,500,000 white-gold Daytona.



Iconic 💎 pic.twitter.com/m7ToVEnchf — Bastien Fachan (@BastienFachan) September 21, 2025

Une montre qui a impressionné l'Espagnol puisqu'il s'agit d'une Rolex Cosmograph Daytona «Blue Sapphire», avec un boîtier en or blanc de 18 carats et un cadran «obsidienne», une roche d'origine éruptive de couleur foncée.

Un choix très peu surprenant pour Roger Federer, lié à la marque suisse à la couronne depuis des années et qui est également représentée par Carlos Alcaraz.

Ce modèle particulier se vend à un montant astronomique sur des sites dédiés : plus de 1,5 million d'euros chez Chrono24. De quoi en faire une montre plus que rare et expliquer la réaction surprise de Carlos Alcaraz devant une telle pièce de luxe.